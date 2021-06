Nouvelles de l’équipe, score et couverture complète de talkSPORT, y compris les dernières nouvelles de la Russie contre le Danemark lors des derniers matchs du groupe B

in

La Belgique affronte la Finlande et la Russie affronte le Danemark alors que le groupe B se décide ce soir.

La Belgique a remporté ses deux matchs jusqu’à présent pour passer à la phase à élimination directe, mais cherchera à s’assurer la première place du groupe ce soir.

La Finlande affronte la Belgique à l’Euro 2020 ce soir

Ensuite, ce sera une fusillade entre la Finlande, la Russie et le Danemark pour les deuxième et troisième.

Les Finlandais atteindront les huitièmes de finale s’ils battent la Belgique, mais un match nul sera suffisant si la Russie perd face au Danemark.

De même, les Russes progresseront s’ils gagnent, mais un match nul fera l’affaire si la Finlande échoue.

Le Danemark doit espérer que la Finlande perde et ensuite battre la Russie de plus d’un but.

Cela devrait se traduire par une dernière journée palpitante dans le groupe B avec tout ce qu’il reste à jouer.

Finlande v Belgique : comment écouter

Ce match du Groupe B aura lieu à 20h le lundi 21 juin.

Une couverture complète du stade de Saint-Pétersbourg sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Danny Kelly sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Adam Bridge et d’Alvin Martin.

La couverture de la Russie contre le Danemark sera sur talkSPORT 2 en même temps. Dan Windle présente avec des commentaires de Mark Wilson et Micky Gray.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

La Belgique a impressionné jusqu’à présent cet été Finlande-Belgique : les compositions confirmées

Finlande: Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy,

Uronen, Lod, Sparv, Kamara, Pohjanpalo, Pukki.

Abonnés : Vaisanen, Taylor, Jensen, Schuller, Joronen, Soiri, Alho, Kauko, Jaakkola, Valakari, Ivanov, Forss.

Belgique: Courtois, Boyata, Denayer, Vermaelen, Trossard,

De Bruyne, Witsel, Chadli, Doku, Eden Hazard, Lukaku.

Abonnés : Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mignolet, Sels, Mertens,

Meunier, Vanaken, Dendoncker, Benteke, Batshuayi, Praet.

La Finlande n’a jamais atteint les huitièmes de finale d’un tournoi majeur Finlande-Belgique : qu’est-ce qui a été dit ?

Le sélectionneur finlandais Markku Kanerva : « Nous attendons avec impatience ce qui est probablement le match le plus important de l’histoire du football finlandais.

« C’est fantastique que nous soyons à ce stade avec tout encore entre nos mains. On peut même gagner le groupe. Il y a tellement de choses à jouer.

Le gardien belge Thibaut Courtois : « C’est prestigieux de gagner le groupe, c’est donc quelque chose que nous visons définitivement.

« Bien sûr, la phase suivante pourrait être plus facile si vous n’êtes pas le vainqueur du groupe, mais dans le football, il peut toujours y avoir des surprises. À la Coupe du monde, nous semblions avoir eu plus de mal contre le Japon que contre le Brésil.

“Vous ne pouvez pas essayer de calculer ces choses, vous devez toujours jouer pour gagner.”