Nouvelles de l’équipe, statistiques de match, chaîne de télévision et comment regarder l’action d’Old Trafford

Manchester United et West Ham s’affrontent ce soir à Old Trafford.

Les Hammers entrent dans cet affrontement à six points de United mais ont un match supplémentaire en main sur leurs rivaux.

Manchester United et West Ham s’affrontent à Old Trafford ce soir

Les Londoniens de l’est ont scié Leeds la dernière fois, tandis que United a remporté une superbe victoire sur Man City.

Désormais, l’ancien chef d’Old Trafford, David Moyes, retournera dans son ancien club pour un match essentiel dans la course aux places de la Ligue des champions.

Man United a battu West Ham 3-1 dans le match inverse en décembre et a remporté son match nul en FA Cup le mois dernier.

Man United v West Ham: comment regarder

Le match aura lieu à Old Trafford le dimanche 14 mars et débutera à 19h15.

Ce jeu est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 19h et suit leur couverture d’Arsenal v Tottenham.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application en utilisant leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

AFP Man United a battu West Ham 3-1 dans le match inverse en décembre

Man United v West Ham: nouvelles de l’équipe

David De Gea pourrait revenir au combat lorsque Man United affrontera West Ham.

Le gardien de but est « touch and go » en raison des règles de voyage du coronavirus après son retour en Angleterre après la naissance de son enfant.

Anthony Martial a besoin d’une évaluation de la hanche et Marcus Rashford pourrait revenir d’une blessure à la cheville.

On s’attend à ce qu’Edinson Cavani manque encore une fois tandis que Paul Pogba, Donny van de Beek, Juan Mata et Phil Jones restent absents.

West Ham sera sans Jesse Lingard en raison des conditions de son accord de prêt avec Old Trafford.

Jarrod Bowen reviendra probablement sur le côté pour remplacer l’ailier.

Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna, Andriy Yarmolenko et Darren Randolph sont toujours blessés.

Man United v West Ham: Qu’est-ce qui a été dit?

David Moyes pense que Jesse Lingard voudra rester à West Ham après la fin de son accord de prêt.

Lingard a été exceptionnel depuis son déménagement dans l’est de Londres en janvier, fournissant quatre buts et deux passes décisives en six matches de Premier League.

Il ne fera pas face à son club parent aujourd’hui et Moyes espère que la montée de West Ham à la cinquième place de la Premier League en fera une proposition attrayante.

Il a déclaré: «J’espère que nous serons en mesure d’attirer de nombreux joueurs à l’avenir, en raison de notre position dans la ligue, parce que nous sommes un club de stature, nous sommes à Londres, nous avons plus de 60 000 joueurs. stade qui sera plein chaque semaine. Je pense que tout cela joue en notre faveur.

«Jesse voulait venir ici, dès le début. Quand je lui parlais, il voulait venir à West Ham. Il y voyait un très bon endroit pour lui. Je pense qu’il aura vu ce que nous essayons de faire.

«Il a également rejoint un bon groupe de joueurs. Nous avons des joueurs internationaux et j’espère que nous pourrons ajouter à cela dans la fenêtre de transfert à venir. Le travail consiste à essayer d’ajouter à cela.

«Mais j’espère que Jesse verra cela comme un bon endroit s’il est possible de le faire, et si nous pensons que nous voulons le faire à la fin de la saison.

AFP L’ailier en forme de West Ham, Jesse Lingard, ne fera pas face à Man United ce soir

Man United v West Ham: Statistiques du match