Nouvelles de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder l’hôte de David Moyes, Cristiano Ronaldo et co

Le Manchester United de Cristiano Ronaldo affronte West Ham en Premier League ce dimanche.

Ronaldo a inspiré United à une victoire 4-1 sur Newcastle le week-end dernier alors qu’il annonçait son retour dans l’élite anglaise avec style.

Moyes’ West Ham accueille Man United et Pogba ce week-end

Les Red Devils n’ont pas encore été battus en championnat cette saison, mais voudront riposter après leur défaite surprise en Ligue des champions contre les Young Boys en milieu de semaine.

West Ham, quant à lui, a également connu un bon début de campagne et est également invaincu.

Les Hammers ont fait match nul avec Southampton la dernière fois et David Moyes sera impatient d’en obtenir un contre ses anciens employeurs ce dimanche.

West Ham contre Man United : date et heure

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 19 septembre.

Le match à St James’ Park débutera à 14h.

United a battu West Ham à trois reprises la saison dernière, dont une victoire 3-1 dans l’est de Londres.

West Ham v Man United : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est diffusé sur Sky Sports Premier League à partir de 13h et sur Sky Sports Main Event à partir de 14h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

West Ham sera privé de l’homme vedette Michail Antonio après son carton rouge la dernière fois.

Les Hammers n’ont plus de problèmes à régler.

Nikola Vlasic et Alex Kral feront pression pour leurs premiers départs en championnat depuis leur arrivée le jour de la date limite.

Pour United, Edinson Cavani, Marcus Rashford et Alex Telles restent absents tandis que Scott McTominay n’est peut-être pas encore assez en forme pour commencer.

Fred est à nouveau disponible tandis qu’Anthony Martial pourrait entrer dans le onze de départ.

Ronaldo a marqué ses deuxièmes débuts à Manchester United de la seule manière qu’il connaisse : avec un but ! West Ham contre Man United: Faits du match West Ham a remporté deux de ses six derniers matchs de Premier League contre Man Utd (D1 L3), bien qu’ils soient sans victoire en trois contre les Red Devils. Les Hammers n’avaient remporté qu’un seul de leurs 19 précédents contre eux dans la compétition (D5 L13). Manchester United a remporté ses deux dernières rencontres de Premier League avec West Ham, en remportant trois d’affilée contre les Hammers en septembre 2014. West Ham est invaincu lors de leurs sept derniers matchs de Premier League (W4 D3), leur plus longue série dans la compétition depuis une séquence de 10 matchs entre février et avril 2016. Manchester United est invaincu en 28 matchs de Premier League à l’extérieur, la plus longue série sans défaite sur le route dans l’histoire de la ligue anglaise. Les Red Devils n’ont encaissé que 19 buts au cours de cette série, gardant 13 clean sheets. Après avoir perdu des matchs consécutifs contre Tottenham et Arsenal la saison dernière, Manchester United est invaincu lors de ses 16 derniers matchs de Premier League dimanche (11 v., 5 v.). Dans l’histoire de la Premier League, les Red Devils ont le taux de victoires le plus élevé lors des matchs du dimanche (min. 10 matchs) – 55% (163/297). Depuis qu’il a quitté Manchester United en 2014, le patron de West Ham, David Moyes, n’a remporté aucun de ses sept matchs contre les Diables Rouges toutes compétitions confondues (D2 L5). Depuis ses débuts à West Ham en septembre 2015, les Hammers ont remporté 41% de leurs matchs de Premier League dans lesquels Michail Antonio a débuté (56/137), contre seulement 28% quand il ne démarre pas (25/90). Cristiano Ronaldo de Man Utd a été impliqué dans six buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League contre West Ham lors de son premier passage dans la compétition (5 buts, 1 passe décisive). Cependant, ce n’est que contre Chelsea (4) que le Portugais a terminé plus perdant en Premier League que contre les Hammers (3). Paul Pogba de Manchester United a récolté sept passes décisives en Premier League cette saison, plus que lors de sa précédente deux campagnes combinées (6) et un record de quatre matchs en une campagne dans la compétition. En effet, seuls deux joueurs ont récolté jusqu’à sept passes décisives lors des cinq premiers matchs de leur équipe – Thierry Henry en 2004-05 et Harry Kane la saison dernière. Jesse Lingard de Man Utd a marqué neuf buts en 16 matches de Premier League en prêt à West Ham la saison dernière. . Les Hammers ont eu les joueurs les plus différents qui ont marqué à la fois pour et contre eux dans la compétition (46 – hors JO), Lingard s’ajoutant potentiellement à cette liste.