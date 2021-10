Nouvelles de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder Mikel Arteta chercher à reprendre le chemin de la victoire vendredi soir

Arsenal cherchera à retrouver le chemin de la victoire lorsqu’il accueillera Aston Villa dans un affrontement intrigant à mi-table vendredi soir.

Les Gunners sont sans victoire depuis leur triomphe dans le derby du nord de Londres le mois dernier après des matchs nuls successifs en Premier League.

Le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang fait face à la signature estivale de Villa Danny Ings

Mais, Arsenal n’a pas perdu depuis août avec Alexandre Lacazette égalisant tardivement contre Crystal Palace pour préserver leur récent record lundi soir.

Pendant ce temps, Villa cherche à rebondir après avoir donné une avance de deux buts sur la route d’une défaite 3-2 contre les Wolves dans le derby des Midlands de l’ouest dimanche.

L’équipe de Dean Smith affiche une excellente forme contre Arsenal, bien qu’elle ait remporté les trois dernières rencontres successives entre les deux équipes.

Arsenal vs Aston Villa : date et heure

Les Gunners accueilleront Villa à l’Emirates le vendredi 22 octobre.

Le choc de la Premier League débutera à 20 heures.

Villa a remporté une victoire 3-0 sur Arsenal lors de ce match en novembre dernier avec Ollie Watkins en remportant un doublé en deuxième mi-temps.

.

Lacazette est resté en retard pour gagner un match nul pour Arsenal contre Crystal Palace Arsenal de Vieira contre Aston Villa: chaîne de télévision et diffusion en direct

La 12e meilleure équipe actuelle de la Premier League contre la 13e sera diffusée en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League.

La couverture en direct commencera à partir de 19 heures et les clients de Sky Sports pourront la diffuser en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera également un blog en direct pour suivre l’action.

.

Parlez de le jeter alors que Villa a perdu 3-2 contre les Wolves le week-end Arsenal vs Aston Villa: nouvelles de l’équipe

L’équipe locale reste sans Granit Xhaka pour le choc de vendredi.

Le milieu de terrain a subi des dommages aux ligaments du genou droit lors de la victoire du mois dernier contre Tottenham et sera absent jusqu’à la nouvelle année.

Saka, quant à lui, est incertain après avoir été botté à l’arrière de la jambe lors d’un défi imprudent de James McArthur lors du match nul 2-2 lundi.

L’international anglais a été contraint de se blesser pendant la pause et Arsenal n’a pas encore fait le point sur la forme physique de l’adolescent.

Pendant ce temps, Villa est sur le point d’accueillir à nouveau la signature estivale de 30 millions de livres sterling de Leon Bailey après avoir raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure.

Matty Cash a donné un coup de pouce aux Claret et aux Blues en se remettant d’une jambe morte qu’il a subie tandis que Bertrand Traoré est également en ligne pour un retour.

Trezeguet est l’absent à long terme de Villa alors qu’il poursuit sa rééducation d’une blessure aux ligaments croisés qu’il a subie la saison dernière.

.

Arsenal vs Aston Villa : faits du match Arsenal – qui a affronté Aston Villa lors du tout premier match de compétition à l’Emirates Stadium – a perdu quatre de ses 10 derniers matches de championnat à domicile contre les Villans (W6). Les Gunners n’ont perdu que plus de matches de championnat sur leur nouveau terrain contre Man City (5) et Chelsea (6). Aston Villa a remporté ses trois dernières rencontres de Premier League avec Arsenal, autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 36 précédents contre eux dans la compétition (V3 D9 L24). Ils ont remporté quatre derniers matches de championnat consécutifs contre les Gunners en septembre 1962. Chacune des neuf dernières rencontres de Premier League entre Arsenal et Aston Villa aux Emirats a vu au moins trois buts marqués. Le seul match spécifique à voir une telle course plus longue dans la compétition est Manchester City à domicile contre Newcastle – 11 fois entre 2007 et 2020. Arsenal avait remporté sept de ses neuf matchs de Premier League un vendredi avant le début de la saison dernière (D2) . Depuis lors, cependant, les Gunners ont perdu chacun de leurs deux derniers matches à domicile contre Everton (0-1) et à l’extérieur contre Brentford (0-2) lors de la première journée de la saison. Sur les 12 équipes de Premier League à avoir disputé au moins 10 fois la Premier League un vendredi, seuls Leicester (1/12) et les Spurs (2/11) ont un pourcentage de victoires inférieur à celui d’Aston Villa (2/10). ), battant les Spurs 4-1 en décembre 1997 et Everton 2-0 en août 2019. Aston Villa a perdu cinq de ses huit derniers matches de championnat à l’extérieur (W3), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 17 précédents sur la route (W7 D5 L5). Pendant ce temps, les Villans n’ont jamais remporté de match à l’extérieur de Premier League un vendredi auparavant (D2 L2). Ollie Watkins a marqué trois des quatre buts d’Aston Villa contre Arsenal en Premier League la saison dernière, ces buts provenant de seulement cinq tirs cadrés pour l’attaquant. Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, a remporté 75% de ses rencontres de Premier League avec Arsenal (3/4) – de tous les managers à avoir affronté les Gunners au moins quatre fois dans la compétition, seul Pep Guardiola a un meilleur taux de victoire contre eux (91 %). L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs de Premier League à l’Emirates Stadium. Au total, il a marqué 42 buts en Premier League aux Emirats, seul Robin van Persie en a marqué plus au sol dans la compétition (46). Lors de sa dernière apparition de 23 minutes contre Crystal Palace, Alexandre Lacazette a réussi plus de tirs cadrés (2) et s’est créé plus d’occasions (2) que tout autre joueur d’Arsenal dans le match. Le Français marque en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 46 minutes toutes compétitions confondues cette saison (3 buts, 1 passe décisive, 185 minutes jouées).