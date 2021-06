Nouvelles de l’espace : une nouvelle étude soulève la possibilité que des extraterrestres puissent observer la vie sur Terre | Sciences | Nouvelles

Des astronomes de l’Université Cornell aux États-Unis voulaient savoir s’il était possible que nous soyons observés par des formes de vie intelligentes provenant de planètes situées dans notre voisinage cosmique. Lisa Kaltenegger, professeur d’astronomie et directrice de l’Institut Carl Sagan de l’Université Cornell, a déclaré au Guardian : les systèmes stellaires ont un siège avant cosmique pour trouver la Terre en tant que planète en transit. »

À l’aide des données du télescope Gaia de l’Agence spatiale européenne, l’équipe a pu identifier 29 planètes “potentiellement habitables” et suffisamment proches de la Terre pour recevoir des ondes radio humaines.

Parmi ceux-ci, Ross-128b s’est imposé comme un candidat de choix.

Les chercheurs ont déclaré qu’il aurait pu voir la Terre avec le Soleil en toile de fond il y a entre 3 057 et 900 ans.

Les résultats interviennent alors que le gouvernement américain se prépare à publier un rapport très attendu sur les objets volants non identifiés (OVNI)

Le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés a enquêté sur de nombreuses observations et rencontres signalées entre le personnel militaire américain et des objets volants non identifiés pour le ministère de la Défense.

Les chercheurs et enquêteurs sur les ovnis affirment que leurs soupçons ont été validés.

Harry Reid, ancien chef de la majorité démocrate et sénatoriale, a déclaré à Sky News : « Cela remonte à 70 ans et nous savons qu’au départ, le gouvernement a fait tout ce qu’il pouvait pour le couvrir.

“Je pense que la nouvelle technologie dont nous disposons a rendu plus difficile pour le gouvernement de nier ce qui se passe.

“Le gouvernement doit en faire partie et ne plus faire partie d’une dissimulation, il doit être transparent dans tout ce qu’il fait.”