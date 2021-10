Nouvelles de l’Espagne: des voleurs de vin « anglophones » ont volé une bouteille d’une valeur de 262 000 £ lors d’un raid de 1,7 million de livres sterling | Monde | Nouvelles

Les voleurs ont visé l’hôtel restaurant Atrio dans la ville de Caceres, dans l’ouest de l’Espagne. Considéré comme un homme et une femme anglophones, le couple est arrivé tard à l’hôtel et a tenté de réserver une chambre.

L’un des deux serait entré dans la cave à vin du rez-de-chaussée de l’hôtel avant de prendre 45 bouteilles de vin, dont le joyau de la collection des propriétaires de l’hôtel, dont le Château d’Yquem 1806.

L’hôtel a été acheté par les propriétaires lors d’une vente aux enchères il y a plus de 20 ans chez Christie’s Londres.

Le vol a eu lieu aux premières heures de mercredi matin.

Jose Polo, l’un des deux propriétaires du restaurant de l’hôtel, a déclaré à la presse locale : Matin.

« Lorsque le personnel de cuisine a apporté les assiettes dans la chambre, l’un d’eux en a profité pour entrer dans les caves à vin et prendre les bouteilles dans un sac. »

Dans une lettre ouverte à la presse, M. Polo et son copropriétaire Tono Perez ont souligné leurs difficultés lors d’une « terrible pandémie » et ont pleuré la perte de leur collection.

Ils ont ajouté : « Plus qu’un vol, c’est comme s’ils avaient forcé l’entrée, nous ont bâillonnés et battus. Nous ressentons une immense tristesse aujourd’hui. »

Le duo a poursuivi : « Ces 45 bouteilles étaient très spéciales et ont été achetées au cours des dernières décennies avec beaucoup d’efforts.

« Ce qui nous fait le plus mal, c’est la perte du Château d’Yquem de 1806, qui était sur le point de mourir il y a deux décennies et que nous avons sauvé avec l’une des plus belles histoires du monde du vin jamais racontées.

« Cette bouteille faisait partie de notre histoire personnelle, presque de moi, de l’histoire de l’hôtel, mais aussi de Caceres, de ses citoyens et de tous les amoureux du monde du vin.

« C’est LA bouteille, impossible à remplacer, 215 ans d’histoire d’Espagne, de guerres, de temps de paix et de construction. »

Le couple a terminé sa lettre par les mots : « Nos cœurs sont brisés mais nous sommes prêts à continuer à nous battre. »

Les propriétaires auraient également déclaré qu’ils n’auraient pas vendu le Château d’Yquem « pour un million d’euros » en raison de sa valeur sentimentale.

Près de 40 des autres bouteilles de vin prises auraient été chères Romanée-Conti.

Les vins exclusifs coûtent en moyenne 10 000 £ à l’Atrio Restaurant Hotel, mais l’un d’entre eux, le Montrachet Grand Cru 1999 Magnum, coûte 21 600 £.

Le coût total des bouteilles prélevées n’a pas été officiellement révélé mais a été estimé à environ 1,7 million de livres sterling.

Les policiers espagnols n’ont encore fait aucun commentaire officiel.

Peu de détails ont été publiés sur l’homme et la femme soupçonnés d’avoir commis le vol, à part qu’il s’agissait de « professionnels ».

Ils ont également quitté l’hôtel vers 5 heures du matin mercredi avant que le crime ne soit découvert.