Nouvelles de l’Etat islamique : un groupe islamiste décapite le Père Noël sur une affiche bizarre menaçant les acheteurs de Noël | Monde | Des nouvelles

Macer Gifford : les lois antiterroristes britanniques ne sont pas assez fortes

L’image horrible montre un militant masqué brandissant un couteau ensanglanté dans une main et tenant la tête coupée du Père Noël dans l’autre. Il imite de manière maladive de nombreuses vidéos ignobles que l’ancien califat vaincu a publiées, tuant des otages.

Le texte sur l’affiche dit : « Nous envoyons un message à nos frères monothéistes d’Europe, d’Amérique, d’Australie, du Canada, de Russie et d’autres pays d’incrédulité et d’apostas.

« Nous vous disons, nos frères, ô monothéistes, vengez vos frères et sœurs qui ont été tués et capturés par ces salauds.

« Attaquez les citoyens des pays de la coalition des croisés avec vos couteaux, écrasez-les dans les rues, faites exploser des bombes sur eux et aspergez-les de balles. »

Depuis l’effondrement de son califat en Syrie et en Irak en 2017, l’organisation terroriste et ses partisans se sont fait plus discrets.

ISIS publie une affiche du Père Noël décapité (Image: PA)

En novembre, il a été révélé que l’Etat islamique avait élaboré un plan diabolique pour duper les Occidentaux en conseillant aux jihadistes potentiels de porter la croix chrétienne et de se raser la barbe.

Le niveau national de menace terroriste au Royaume-Uni est passé de substantiel à grave à la suite d’une attaque terroriste bâclée à Liverpool.

Aucune organisation terroriste n’a revendiqué la responsabilité de l’explosion.

En 2016, Express.co.uk a rendu compte d’un guide effrayant rédigé par l’EI qui donnait des conseils aux jihadistes potentiels sur la façon dont ils pourraient s’attaquer à l’Occident.

Victimes d’attaques terroristes de l’Etat islamique (Image: .)

La brochure, intitulée « Directives de sécurité et de sécurité pour les moudjahidines du loup solitaire », a été largement partagée sur les réseaux sociaux et a donné un aperçu effrayant des niveaux de préparation et d’engagement attendus de ceux qui espèrent provoquer le mécontentement en Europe.

Il a fait surface quelques mois seulement après les attentats de Paris en 2015.

Un manuel de 58 pages souligne l’importance de la surprise lors du lancement d’une attaque pour provoquer un impact maximal.

Il affirme que les terroristes locaux sont moins susceptibles d’être remarqués, et explique en détail comment les boîtes de nuit – avec de la musique forte et des gens ivres – sont parmi les meilleurs endroits pour discuter de plans terroristes sans être enregistrées ou fouillées.

Chiffres du terrorisme mondial l’année dernière (Image: Express)

L’élément clé du livret insiste sur la nécessité de se fondre dans le mode de vie occidental, en évitant de « ressembler à un musulman » afin de rester sous le radar des services de sécurité.

Une section effrayante exhorte les lecteurs à porter une croix chrétienne, à utiliser un après-rasage, à se couper la barbe et à éviter les réunions de prière et les mosquées pour éviter d’être détectés.

L’introduction de la brochure, qui a été traduite en anglais pour ceux qui ne parlent pas l’arabe, dit : pour assurer le succès de leurs opérations.

« Nous pensions que beaucoup de frères non arabophones trouveraient cela intéressant et pourraient l’appliquer dans leurs opérations bénies. »

ISIS publie des photos du Père Noël décapité (Image: .)

Des conseils sont même donnés sur les bijoux à porter et sur quelle main porter une montre.

Il poursuit : « Si vous pouvez éviter d’avoir une barbe, de porter des qamis, d’utiliser le miswak et d’avoir un livret de dhikr avec vous, c’est mieux.

« Il vous est permis de porter un collier avec une croix chrétienne.

« Comme vous le savez, les chrétiens ou même les occidentaux athées d’origine chrétienne portent des croix sur leurs colliers.

« Mais ne portez pas de collier en croix si vous avez un nom musulman sur votre passeport, car cela peut sembler étrange.

Groupe terroriste ISIS (Image: .)

« Si vous voulez utiliser du parfum, n’utilisez pas le parfum huileux et sans alcool que les musulmans utilisent, utilisez plutôt un parfum alcoolisé générique comme tout le monde, et si vous êtes un homme, utilisez du parfum pour hommes.

« Si vous portez une montre, ne la portez pas sur votre main droite, car c’est un signe que vous êtes religieux.

« Si vous avez une bague de fiançailles ou quelque chose comme ça, il vaut mieux en porter une en or ou mieux encore, ne pas porter de bague du tout.

« Une bague en argent pourrait indiquer que vous êtes religieux, car l’Islam interdit de porter des bagues en or pour les hommes. »