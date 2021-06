Nouvelles de l’Euro 2020 : Macron se moque férocement des Britanniques après la sortie de la France de l’Euro 2020 | Monde | Nouvelles

GameStop et AMC sont deux des actions de mèmes les plus populaires. (Photo : REUTERS) L’action de mèmes populaire GameStop est passée d’une action à petite capitalisation, favorisée par les vendeurs à découvert, à une action à grande capitalisation et le plus récent membre de l’indice FTSE Russell 1000. Aidés par de nouveaux commerçants et […] More