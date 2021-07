Nouvelles de l’Euro 2020: un avocat écossais dénonce les Écossais «désespérés» en Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lors d’un match de demi-finale de l’Euro 2020 angoissant au stade de Wembley devant 60 000 fans mercredi soir, l’équipe de Gareth Southgate a battu le Danemark 2-1 après une prolongation pour déclencher des scènes glorieuses dans tout le pays.

Gordon Smart, ancien journaliste et rédacteur en chef du Scottish Sun, était l’un des nombreux Écossais à avoir critiqué le succès de l’Angleterre.

Lors de son apparition sur Good Morning Britain d’ITV, M. Smart a déclaré que les fans écossais, gallois et nord-irlandais reçoivent un rappel toutes les trois secondes concernant la victoire de l’Angleterre à la Coupe du monde 1966.

Il a également visé l’idée que l’Écosse fasse partie du succès des Trois Lions, ajoutant que l’Écosse fait partie du Royaume-Uni et non de l’Angleterre.

Cependant, les tentatives de l’Ecosse de décourager les fans de football ont été attaquées par un avocat écossais qui a qualifié leurs tentatives de “désespérées”.

Roddy Dunlop QC a tweeté: “Un plaidoyer. Pouvons-nous, s’il vous plaît, les Écossais, arrêter de proclamer” une seule équipe que l’Angleterre n’a pas battue en euros “?

“Je sais que je suis nouveau dans le beau jeu, mais” nous “n’avons battu personne et sommes arrivés derniers du groupe et, franchement, c’est juste désespéré.

“Désolé. Peut-être juste encourager l’Angleterre ? Encore désolé.”

Le but de la victoire de l’Angleterre est intervenu à la 104e minute, après que Harry Kane ait tiré au rebond lorsque son penalty a été sauvé par le gardien danois Kasper Schmeichel.

Il a ajouté: “C’est difficile à comprendre à moins que vous ne souteniez l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Irlande du Nord.

« Vous écoutez le commentaire et toutes les trois secondes, vous vous souvenez de 1966.

“Richard Madeley l’a fait l’autre jour quand il a dit ‘vous beaucoup’ et il a parlé de ‘nous’ comme faisant partie de l’Angleterre.

“Nous ne faisons pas partie de l’Angleterre, c’est le Royaume-Uni.”

Après la victoire 2-1 de son équipe sur le Danemark, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a félicité son équipe.

Il a déclaré: “Je suis tellement fier des joueurs. C’est une occasion incroyable d’en faire partie.

« Nous savions que ce ne serait pas simple.

“Quand vous avez attendu aussi longtemps que nous devons passer par une demi-finale, les joueurs – compte tenu de l’expérience internationale limitée de certains d’entre eux – ont fait un travail incroyable.”

Southgate a ajouté: “La chose la plus agréable est que nous avons donné aux fans et à la nation une nuit fantastique et le voyage se poursuit pendant encore quatre jours”,

“Nous devons apprécier le fait que nous soyons en finale, mais il y a encore un énorme obstacle à surmonter.”

L’Angleterre affrontera l’Italie en finale de l’Euro 2020 ce dimanche au stade de Wembley.