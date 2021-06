Nouvelles de l’Euro 2020: un politicien allemand ordonne à l’UEFA d’éloigner les matchs de Wembley | Monde | Nouvelles

Attila Fiola a enregistré la célébration de buts la plus bizarre et la plus passionnée de l’Euro 2020 lorsqu’il a donné l’avantage à la Hongrie contre la France samedi. L’histoire ultime de l’outsider s’est accélérée dans le groupe F alors que les ménés menaient 1-0 dans leur match contre les champions du monde. La célébration […] More