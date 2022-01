Les actions européennes ont glissé vendredi en raison des inquiétudes suscitées par la hausse de l’inflation et la flambée des infections à coronavirus, tandis que les investisseurs ne savaient pas comment la faiblesse des données sur les salaires aux États-Unis influencerait les plans de la Réserve fédérale en matière de resserrement de la politique.

Les données ont montré que l’inflation de la zone euro a atteint un niveau record le mois dernier, indiquant probablement une pression accrue sur la Banque centrale européenne pour augmenter les taux d’intérêt cette année.

Les données inquiétantes ont déclenché un avertissement des militants de Nexit sur la stabilité de la zone euro.

Les analystes de Nexit Denktank ont ​​déclaré: « Avec une inflation élevée, la dette publique peut « fondre ».

« Les pays d’Europe du Sud tels que la Grèce (210 %) et l’Italie (156 %) ont des dettes élevées et l’inflation est dans leur intérêt et dans celui de l’euro.

« Les Pays-Bas sont peu endettés, mais ne peuvent pas changer de cap à cause de l’euro.

« Si l’Italie fait faillite, cela signifie la fin de l’euro.

« Leur dette nationale est trop importante pour être sauvée comme la Grèce l’a fait.

« Cela a été déclaré par Jeroen Dijsselbloem (ancien président de l’Eurogroupe) et également confirmé par des professeurs de droit de l’UE.

« Ensuite. »

LIRE LA SUITE: Sturgeon comparé à Hirohito dans l’attaque contre le verrouillage écossais

Chris Zaccarelli, directeur des investissements d’Independent Advisor Alliance, a déclaré : « L’inflation est la principale préoccupation de la Fed, et ils vont procéder à des hausses de taux et potentiellement à un écoulement du bilan afin de supprimer l’accommodement monétaire.

« Il est peu probable que le rapport d’aujourd’hui fasse quoi que ce soit pour changer l’avis de la Fed. »

La perspective d’une hausse des taux d’intérêt a stimulé les actions bancaires européennes, faisant d’elles les plus performantes cette semaine avec un bond de 6,7%.

Les gains de certains fabricants de puces ont permis de limiter certaines pertes dans le secteur technologique. L’italien STMicroelectronics a augmenté de plus de 3% après avoir affiché des revenus trimestriels supérieurs à ses propres estimations.

Le fabricant de puces allemand Infineon Technologies a gagné 1,7%, s’inspirant du sud-coréen Samsung Electronics qui a publié des résultats encourageants au quatrième trimestre.

Deutsche Bank a grimpé de 1,8% pour atteindre un sommet de plus de six mois. Le directeur financier du prêteur allemand a déclaré à Handelsblatt dans une interview que la société est convaincue qu’elle atteindra un objectif de rentabilité clé cette année.

L’assureur néerlandais Aegon a grimpé de plus de 4 pour cent au sommet du STOXX 600, après avoir annoncé un rachat d’actions de 50 millions d’euros.

Pendant ce temps, Airbus a chuté de 0,8% après des informations selon lesquelles Qatar Airways demande plus de 600 millions de dollars d’indemnisation à l’avionneur pour les défauts de surface des avions de ligne A350.

Airbus a déclaré que même s’il reconnaissait les problèmes techniques, il n’y avait aucun problème de sécurité.

La société polonaise de consignes à colis InPost a chuté de 14,0% au bas du STOXX 600 après avoir affiché une croissance trimestrielle du volume de colis plus faible que prévu dans le pays.