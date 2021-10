Nouvelles de l’explosion d’Ayr: un héros a creusé un garçon dans les décombres après une explosion terrifiante | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Craig, 34 ans, et quatre voisins du domaine de Gorse Hill ont immédiatement couru vers le site d’une explosion dans la rue résidentielle lundi soir, selon le Daily Record. M. Craig, qui travaille pour une entreprise de déménagement, a localisé un garçon de 11 ans qu’il a aidé à mettre en sécurité tout en vérifiant que le jeune n’était pas blessé. Le garçon a ensuite été transporté à l’hôpital, suivi de M. Craig et de sa compagne, Vicky, sur les conseils des services d’urgence qui sont arrivés sur les lieux peu de temps après.

M. Craig s’est souvenu des moments terrifiants qui ont suivi l’explosion : « J’étais à l’arrière lorsque j’ai entendu l’explosion et j’ai eu l’impression qu’une bombe avait atterri.

« J’ai été choqué mais je suppose que j’ai couru instinctivement vers la plus grosse épave parce qu’il était évident que des gens seraient pris dans l’explosion et pourraient être dans l’épave.

« Il y avait encore de la poussière et des débris qui volaient dans les airs, mais je suis arrivé au principal tas de décombres et j’ai pu voir [him] couché là, couvert de débris.

Il a décrit la découverte du garçon de 11 ans : « À ce moment-là, quelques autres gars locaux étaient sortis, comme moi, et nous avons commencé à le déterrer.

LIRE LA SUITE : Explosion de gaz d’Ayr : quatre personnes transportées à l’hôpital

« On aurait dit que son bras était gravement cassé et qu’il ne pouvait pas voir parce qu’il avait toute la poussière sur son visage et ses poumons.

«Je l’ai emmené dans ma propre maison et mon partenaire a essayé de s’assurer qu’il n’avait pas de blessures catastrophiques. C’était difficile de voir ce qui se passait parce que le pyjama du petit garçon avait fondu sur sa peau.

Heureusement, a révélé M. Craig, son partenaire venait de terminer une formation aux premiers secours et a pu déterminer que le garçon n’avait pas subi de commotion cérébrale avant que le beau-frère de M. Craig ne l’emmène à l’hôpital.

M. Craig a ajouté: «Nous avons demandé si nous devions ou non nous rendre à l’hôpital et la police et les ambulanciers qui étaient là ont dit d’aller aussi vite que possible. «Ils ont dit que le personnel de l’hôpital Crosshouse serait informé que nous arrivions et qu’il serait prêt pour nous.

« Le petit garçon était réveillé et il demandait où étaient ses parents et je pense qu’il était confus. Il demandait où ils étaient. Il aurait été traumatisé d’avoir été transporté d’urgence à l’hôpital, mais il était important de l’y amener le plus tôt possible.

M. Craig a expliqué à quel point l’expérience l’avait secoué, malgré sa démonstration d’héroïsme.

Il a déclaré: «J’étais toujours dans un état de choc total et incapable de comprendre ce qui se passait, mais j’espérais et j’espérais simplement qu’ils s’en sortiraient tous. Si vous entendiez le bruit de l’explosion et que vous voyiez les conséquences, vous ne croiriez pas que quelqu’un puisse survivre. Nous prions juste pour qu’il y ait de bonnes nouvelles.

Les autres résidents de Gorse Hill, Betty Campbell, 77 ans, et sa fille Sandra, 50 ans, sont sortis indemnes de l’explosion après avoir grimpé d’une fenêtre brisée par l’explosion.

A NE PAS MANQUER :

Traqueur de foudre LIVE: les Britanniques se préparent pour un déluge d’orage [LIVE]

Les conducteurs en colère appellent les nouvelles modifications de la taxe sur les voitures «une blague» sur les frais quotidiens [REPORT]

Cas Covid MAPPED: le Royaume-Uni a le taux de cas LE PLUS ÉLEVÉ au monde [MAP]

Selon le Scotland’s Daily Record, des habitants avaient signalé à leur fournisseur une forte odeur de gaz dans les environs.

Scottish Gas Networks a nié avoir reçu des demandes de visite sur le site avant l’explosion de lundi.

Un habitant d’Ayr, Gary Burgess, a déclaré au Daily Record: «L’odeur de gaz lundi était si forte lorsque je suis allé chercher mon journal du matin. Les gens en parlaient et vous pensez toujours au fond de votre esprit qu’il pourrait y avoir une explosion.

« Quand l’explosion s’est produite, j’étais sûr qu’un camion avait foncé sur le côté de ma maison, qui se trouve à 100 mètres de Gorse Park.

Il a ajouté : « J’ai entendu des gens dire que plusieurs plaintes avaient été déposées auprès des fournisseurs, donc je serais très intéressé de voir ce qu’ils ont à dire à ce sujet.

« Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que j’espère que les personnes impliquées dans l’explosion s’en sortiront. Mais il doit y avoir une enquête pour savoir comment cela s’est passé. »

Le Scotia Gas Networks (SGN) a déclaré qu’il était « trop ​​tôt pour spéculer » sur la cause de l’explosion.

Un porte-parole de la société a déclaré : « Vers 20 heures hier soir, nous avons reçu une demande d’assistance aux services d’urgence suite aux informations faisant état d’une grave explosion à Gorse Park, Ayr.

«Nous comprenons que quatre personnes sont soignées dans un hôpital local et nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles. Nos ingénieurs continuent de travailler avec les services d’urgence pour s’assurer que le voisinage immédiat est sécurisé dans notre rôle de service d’urgence gaz.

« Bien qu’il soit trop tôt pour spéculer sur ce qui s’est passé, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour aider à découvrir la cause. »