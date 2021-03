Nouvelles de l’histoire britannique: la Grande-Bretagne a exhorté à «apprendre de l’Allemagne» pour se réconcilier avec l’Empire | UK | Nouvelles

Le mouvement BLM qualifié de « marxiste » par le footballeur Lyle Taylor

L’ancien présentateur de BBC Radio 4 a suggéré que le Royaume-Uni devrait enseigner l’Empire britannique de la même manière que les Allemands apprennent le nazisme. Cependant, ses remarques ont été qualifiées d ‘«historiquement analphabètes» par un éminent historien. Écrivant dans Saga Magazine, Dame Murray a déclaré: «Le débat sur le colonialisme doit être mené dans son intégralité – le bien et le mal.

«Il est temps maintenant pour nous d’atténuer la nostalgie et de regarder vers notre avenir en tant que société multiculturelle avec la honte comprise et reconnue par tout le monde, à ne jamais répéter.

«Les cadets de la police apprennent l’histoire de la police nazie et sont obligés de visiter un camp de concentration.

«Les monuments nazis ont été replacés dans leur contexte et des« pierres d’achoppement »commémoratives – de petites plaques en laiton portant les noms des victimes du régime ont été installées sur les trottoirs de 1 200 emplacements.

«Nous avons chanté ‘Rule, Britannia’ avec enthousiasme et n’avons jamais pensé à remettre en question comment certains des héros locaux vénérés dont les statues se trouvaient dans nos villes avaient fait leur argent.

L’empire britannique était le plus grand de l’histoire de l’humanité

La dernière colonie britannique importante en termes de population, Hong Kong, a été renvoyée sous le contrôle chinois en 1997 et beaucoup considèrent cela comme la fin de l’Empire britannique.

Les commentaires ont également été critiqués par Robert Poll, fondateur de la campagne «Save our Statues» qui fait campagne pour protéger ce qu’il considère comme l’héritage britannique.

«Mais je pense que c’est assez insultant pour des gens comme moi qui ont grandi sous l’Empire et qui en ont une expérience très positive.»

Sur Twitter, il a commenté: «Mettre l’Empire britannique au même niveau que le Troisième Reich est franchement dégoûtant.

«Une insulte à la fois aux victimes du régime nazi et aux hommes de Grande-Bretagne et de l’Empire qui se sont battus et ont donné leur vie pour aider ces victimes.»

Avec les États-Unis et l’Union soviétique, l’Empire britannique a mené l’effort pour vaincre l’Allemagne nazie entre 1939 et 1945.