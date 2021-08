in

Margaret’s Snooker Hall à Sandown était en cours de démolition lorsque les entrepreneurs ont découvert la capsule temporelle historique datant de la fin du siècle dernier. En fouillant dans la capsule temporelle, ils ont fait une découverte secrète “incroyable”. Dans la capsule, ils ont trouvé des copies de vieux journaux de 1872 avec des détails sur l’île de Wight.

Le bocal en verre contenait également des souvenirs de 1872 avec des copies de la chronique de l’île de Wight datant de près de 150 ans.

Le plus ancien papier datait du 1er août 1872 et ne coûtait que trois centimes et demi à l’époque.

Également à l’intérieur de la capsule temporelle se trouvait une série d’entreprises dans les annonces commerciales telles que les propriétaires de machines de bain de J Duff & Son, G Brown le chimiste pharmaceutique et le service post-cheval de Geo Pelley.

En découvrant la capsule temporelle, Maisie Harrison, de Harrison Contractors Ltd, a déclaré : « Une trouvaille incroyable à Sandown cette semaine.

“Une capsule temporelle contenant des journaux de l’île de Wight datant de 1872.

“Nous nous occupons actuellement de cet article, si quelqu’un a des suggestions pour une nouvelle maison, veuillez nous le faire savoir.”

Tim Meaney, un résident local, a déclaré qu’il était inspiré par la capsule temporelle et a suggéré: “Ajouter à la capsule et la cacher à nouveau pour qu’une génération future puisse la trouver.”

Harrison Contractors Ltd a été appelé pour rénover le club après sa fermeture il y a trois ans.

Cependant, l’historien des capsules temporelles William Jarvis a déclaré que la plupart des capsules temporelles intentionnelles ne fournissent généralement pas beaucoup d’informations historiques utiles : elles sont généralement remplies de « poubelles inutiles », neuves et en parfait état, qui en disent peu sur les gens de l’époque.

De nombreuses capsules temporelles ne contiennent aujourd’hui que des artefacts d’une valeur limitée pour les futurs historiens.

Les historiens suggèrent que les éléments décrivant la vie quotidienne des personnes qui les ont créés, tels que des notes personnelles, des images, des vidéos et des documents, augmenteraient considérablement la valeur de la capsule temporelle pour les futurs historiens.

Les historiens concèdent également qu’il existe de nombreux problèmes de préservation entourant la sélection des médias pour transmettre ces informations à l’avenir.

Certains de ces problèmes incluent l’obsolescence de la technologie et la détérioration des supports de stockage électroniques et magnétiques (connus sous le nom d’âge sombre numérique), et d’éventuels problèmes de langue si la capsule est déterrée dans un avenir lointain.

De nombreuses capsules temporelles enfouies sont perdues, car l’intérêt pour elles s’estompe et l’emplacement exact est oublié, ou elles sont détruites en quelques années par les eaux souterraines.

L’International Time Capsule Society a été créée en 1990 pour maintenir une base de données mondiale de toutes les capsules temporelles connues.

La bibliothèque de préservation numérique non oubliée tient à jour une carte et un registre des capsules temporelles domestiques et commerciales.