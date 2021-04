Nouvelles de l’indépendance écossaise: l’Écosse et l’esturgeon ne sont pas nécessaires selon un sondage | Politique | Nouvelles

Les Écossais se rendront aux urnes le mois prochain pour élire leur prochain parlement, le SNP exigeant un autre référendum sur le retrait de l’Écosse de la Grande-Bretagne. Un récent sondage a suggéré que le SNP et d’autres partis nationalistes sont en passe d’obtenir la majorité des sièges au parlement écossais.

Cependant, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle refuserait de travailler avec Alex Salmond et son parti Alba à moins qu’il ne montre «une sorte de signe de reconnaissance de ce que les gens ressentent sur la façon dont il s’est comporté lorsqu’il était premier ministre».

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exprimé leur confiance dans le succès du Royaume-Uni même si l’Écosse quittait le syndicat.

Au total, 4.864 personnes ont voté dans le sondage Express.co.uk entre 12h39 et 22h25 le dimanche avril.

On leur a demandé: «Une fois qu’un expert a dénoncé le« fardeau économique », le Royaume-Uni a-t-il besoin de l’Écosse?»

Au total, 4 116 ont voté «non» avec 685 voix prépondérantes pour «oui».

Seulement 69 personnes ont opté pour «ne sais pas».

Un lecteur a suggéré que l’Écosse dépendait du Royaume-Uni, et a écrit: «C’est la même position que le Royaume-Uni et l’UE, ils avaient plus besoin de nous que nous en avions besoin et c’est la même chose pour l’Écosse, ils ne pourraient jamais survivre sans notre argent pour les soutenir. en haut.

« Donc non, nous n’en avons pas besoin. L’Ecosse est juste un grand trou noir dans lequel nous jetons de l’argent et ne le reverrons jamais. »

Un troisième a ajouté: «En tant qu’Écossais, je veux rester dans l’Union, mais l’Écosse est devenue une gêne.

«Il est mal géré par une cabale fanatique qui n’a qu’un seul but: l’indépendance à tout prix.

«C’est devenu totalement ennuyeux et inquiétant.»

Une autre personne a commenté: «Je préfère qu’ils continuent dans l’Union.

«Les querelles continues dans la famille élargie ne sont pas bonnes.

« Pas du tout inquiet s’ils décident de partir. »

Si l’Écosse quittait le Royaume-Uni, le pays perdrait d’un coup un tiers de sa masse continentale et huit pour cent de sa population.

Les ressources militaires britanniques devraient également être réparties entre les deux pays, ce qui entraînerait probablement de grosses réductions pour l’armée britannique.

L’Écosse a voté pour faire partie de la Grande-Bretagne en 2014 par 55% des voix contre 45%.

Cependant, Mme Sturgeon demande un autre vote dans les prochaines années.

Le gouvernement britannique refuse actuellement d’autoriser un deuxième sondage, M. Johnson faisant valoir que la question avait été réglée pour une génération en 2014.

Des personnalités du SNP ont suggéré que le parti pourrait organiser un référendum non autorisé sans le consentement du gouvernement.

Si cela devait arriver, le chef conservateur écossais Douglas Ross a exhorté les Écossais à boycotter le vote.