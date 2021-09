Nouvelles de l’industrie : dernières nouvelles de l’industrie, nouvelles et mises à jour de l’industrie indienne

Alparslan Kutukcuoglu a été nommé directeur commercial international et membre du conseil de surveillance d’eBikeGo.

eBikeGo, une plate-forme de mobilité électrique à deux roues, a annoncé la participation d’Alparslan Kutukcuoglu en tant que directeur commercial international et membre du conseil de surveillance. Alparslan occupait auparavant le poste de président du conseil d’administration de Mungo Befestigungstechnik Ag. Il a été l’un des premiers investisseurs dans eBikeGo et se concentrera désormais sur tous les efforts déployés pour l’entreprise.

eBikeGo est actuellement présent dans 7 villes en Inde et propose des options de livraison sur le dernier kilomètre. La société a l’objectif ambitieux d’être active dans 100 villes à travers le pays et d’avoir une flotte d’environ 2 vélos lakh. La société a également lancé le scooter électrique Rugged le mois dernier. Il se décline en deux variantes et a un prix de départ de Rs 79 999. Le moto-scooter peut atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h et a une autonomie de 160 km avec une seule charge.

“Monsieur. Alparslan est un ajout précieux à notre équipe de direction et apportera un attrait mondial et des idées commerciales uniques à notre industrie. Les éléments commerciaux et d’expansion seront entièrement repensés au fur et à mesure des transitions mondiales vers les véhicules électriques. Les compétences en gestion et l’expérience du développement commercial d’Alparslan seront bénéfiques pour apporter des facteurs de forme innovants aux consommateurs. J’attends avec impatience notre association avec lui pour créer la gamme de véhicules électriques la plus emblématique et transformer le secteur indien de la mobilité », a déclaré Irfan Khan, fondateur et PDG d’eBikeGo.

Exprimant son enthousiasme pour le nouveau poste, Alparslan a déclaré : « Je suis impatient de travailler chez eBikeGo et d’avoir l’opportunité de diriger une équipe qui se concentrera sur le développement commercial, l’expansion et l’introduction de véhicules électriques de pointe sur le marché indien des véhicules électriques. Je suis ravi d’être membre d’eBikeGo alors qu’il continue de devenir un leader du marché des solutions de mobilité en Inde.

