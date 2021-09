Nouvelles de l’industrie : dernières nouvelles de l’industrie, nouvelles et mises à jour de l’industrie indienne

in

JK Tire & Industries investira Rs 100 crore cet exercice pour développer de nouveaux produits, en particulier pour les véhicules électriques (VE). La société travaille au développement de produits pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) mondiaux de VE entrant dans le pays, a déclaré Sanjeev Aggarwal, directeur financier de JK Tyre. Le développement de la technologie axée sur les véhicules électriques reste un « objectif clé » pour l’entreprise dans son Global Tech Center à Mysuru (Raghupati Singhania Center of Excellence), où elle a déjà investi plus de Rs 200 crore. Le centre de R&D emploie 200 scientifiques et ingénieurs, a-t-il ajouté.

La société a fait des « progrès significatifs » dans le segment des véhicules électriques, le premier lot de bus électriques lancé en Inde étant sur JK Tyres. La société travaille également en étroite collaboration avec des équipementiers tels que JBM, Olectra, Tata Motors, Ashok Leyland et VECV sur le front des véhicules électriques, a déclaré Aggarwal. À l’heure actuelle, JK Tire fournit des pneus équipés de capteurs de surveillance de la pression aux bus EV de JBM. Elle propose également des pneus à divers fabricants de véhicules électriques à deux et trois roues. La société a mis en place une feuille de route technologique pour conduire le développement de technologies pour de nouveaux matériaux, conceptions de pneus et processus automatisés afin d’obtenir une réduction continue de la résistance au roulement des pneus, une nécessité pour les pneus EV.

Auparavant, il avait estimé qu’au moins 1,5 % de ses revenus annuels étaient consacrés aux activités de R&D chaque année. Il avait affiché un chiffre d’affaires de Rs 9 145 crore, avec un Ebitda de Rs 1 349 crore pour l’exercice 2021. La société basée à New Delhi est en train de développer des pneus anti-crevaison. Plus tôt dans un appel d’analystes, Aggarwal a déclaré que la société avait mis en place un plan d’investissement d’environ Rs 200 crore pour le désengorgement des capacités de son usine, à dépenser au cours des deux prochaines années. L’entreprise dépenserait environ 100 crores de roupies en dépenses d’entretien chaque année.

