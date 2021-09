Nouvelles de l’industrie : dernières nouvelles de l’industrie, nouvelles et mises à jour de l’industrie indienne

Royal Enfield est présente dans ce pays depuis 2014 et entre janvier 2015 et juillet 2021, la société a vendu 7 348 motos.

Royal Enfield est le dernier acteur du marché des deux-roues en Colombie et est en concurrence avec d’autres marques qui existent depuis plus de trois décennies. Les motos sont assemblées en Colombie en collaboration avec Grupo Corbeta à Medellín. Le modèle himalayen de la moto est très populaire et on estime qu’environ 160 unités de ce modèle seront assemblées chaque mois. La plupart des pièces de la moto proviennent d’Inde ; cependant, certains composants proviennent de fournisseurs locaux dans ce pays. Royal Enfield est présente dans ce pays depuis 2014. Selon des informations, entre janvier 2015 et juillet 2021, la multinationale a vendu 7 348 motos.

Il existe environ 15 points de vente exclusifs dans ce pays et 39 centres de service. Sur le marché latAm, la Colombie est considérée comme l’un des marchés importants et a un grand potentiel de croissance. Cette marque de moto est également présente en Argentine, et au Brésil dans la région. M. Mauricio Salazar Arango, Country Manager, Royal Enfield – Colombie, discute avec Huma Siddiqui de la présence de Royal Enfield dans la nation sud-américaine. Voici des extraits :

Quelle est la part de marché des motos en Colombie ? Et quelle est la part de Royal Enfield ?

Le marché total des motos (2 roues) en Colombie en 2020 était de 517,213 unités, et le segment de taille moyenne, où joue Royal Enfield : 25,009 unités. Royal Enfield détient 5% de part de marché dans le segment des moyennes entreprises. Ceci est très important étant donné que Royal Enfield est le dernier acteur à venir en Colombie, et nous sommes en concurrence avec des marques présentes en Colombie depuis plus de 30 ans. De plus, la plupart des concurrents du segment intermédiaire assemblent tous leurs modèles en Colombie, ce qui les place dans une position plus compétitive en termes de prix. C’est pourquoi nous avons fermement décidé de commencer à assembler des motos en Colombie, pour être plus compétitifs et commencer fortement à gagner des parts de marché dans les années à venir.

Des motos sont-elles produites en Colombie ?

Nous expédions les motos dans des conditions CKD (Complete Knockdown Condition) depuis l’Inde, cela signifie qu’au lieu d’acheter une moto entièrement montée, nous apportons les pièces pour assembler localement la moto ici en Colombie. Mais aussi, afin de respecter les réglementations et de soutenir l’économie et la main-d’œuvre locales, nous travaillons également avec des vendeurs et des fournisseurs locaux pour fabriquer certains composants localement.

D’où viennent les pièces ?

Les pièces importées (kits CKD) proviennent de Chennai, en Inde. Et les composantes locales sont en cours de développement à Medellín, Bogotá, Pereira et Cali.

Regarder la vidéo | Révision de la Royal Enfield Classic 350 2021 :

Quel modèle de moto est populaire ?

Nos deux modèles les plus vendus sont l’Himalayan 411cc et le Meteor 350cc récemment lancé. Les deux modèles représentent plus de 75 pour cent de nos ventes actuelles en Colombie. C’est pourquoi nous avons commencé le projet d’assemblage avec l’Himalayan et nous prévoyons de lancer le même processus pour le Meteor 350cc bientôt. Également en préparation, nous avons de nouveaux modèles à venir, qui seront également assemblés en Colombie.

Ces motos sont-elles vendues en dehors de la Colombie ? Si oui, quels pays de la région ?

En tant que Royal Enfield, nous sommes présents dans 10 pays en Amérique latine, mais nous servons chaque marché directement depuis l’Inde, la plupart d’entre eux avec des motos entièrement montées (conditions CBU). Toutes les motos assemblées en Colombie seront uniquement destinées à un usage domestique, et pour l’instant, nous n’avons pas pensé à exporter de la Colombie vers d’autres marchés de la région. C’est une porte que nous n’avons pas encore explorée, mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas l’explorer à l’avenir.

