Les consommateurs sont déjà confrontés à une crise du coût de la vie alors que le prix de tout, du gaz à la viande, augmente – souvent bien plus que les salaires. Et tandis que le Fonds monétaire international (FMI) prédit que l’économie du Royaume-Uni va croître de 6,8% cette année, une grande partie de ce coup de pouce récupère ce qui a été perdu pendant la pandémie de Covid.

Il prévoit également une croissance de 5% l’année prochaine, 0,2% de plus que ce que l’organisation avait suggéré précédemment, malgré des signes de ralentissement ces derniers mois.

Ce tableau rose survient malgré le dernier avertissement des Perspectives de l’économie mondiale concernant une « grande incertitude » quant à la situation économique.

Il indique que la hausse de l’inflation pourrait tuer toute croissance.

L’organisme estime que le Brexit, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont particulièrement vulnérables à un cycle de hausse des prix après que leurs deux gouvernements ont distribué des forfaits généreux pour maintenir leurs économies à flot.

Mais plutôt que de faire taire les appels, la clameur pour que des mesures soient prises n’a fait qu’augmenter.

Le FMI a déclaré : « La politique monétaire devra faire la distinction entre la lutte contre l’inflation et les risques financiers et le soutien à la reprise économique.

«Nous prévoyons, dans un contexte d’incertitude élevée, que l’inflation globale reviendra probablement aux niveaux d’avant la pandémie d’ici la mi-2022 pour le groupe des économies avancées et des économies émergentes et en développement.

« Il existe cependant une hétérogénéité considérable entre les pays, avec des risques à la hausse pour certains, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et certains marchés émergents et économies en développement. »

Abordant les dommages que l’inflation pourrait causer, le rapport du FMI a déclaré: «Les répliques du bouleversement de 2020 et la perspective de nouvelles restrictions pour ralentir la transmission du virus pourraient se traduire par des perturbations de l’approvisionnement plus persistantes.

« Face à une demande en hausse continue, les entreprises peuvent augmenter leurs prix et les travailleurs peuvent augmenter leurs salaires plus largement que cela ne s’est produit jusqu’à présent.

« Plus généralement, si les ménages, les entreprises et les investisseurs commencent à anticiper que les pressions sur les prix dues à la demande refoulée et aux nombreux facteurs décrits ci-dessus persisteront, il existe un risque que les anticipations d’inflation à moyen terme dérivent vers le haut et conduisent à une autoréalisation nouvelle hausse des prix.

Des appels ont également été lancés pour que la Banque centrale européenne s’attaque au danger d’inflation au sein de la zone euro.

Mais jusqu’à présent, il a refusé d’agir.

Son économiste en chef Philip Lane considère toujours que l’augmentation des prix des services est faible et que toute augmentation sera probablement temporaire.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg