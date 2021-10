Nouvelles de l’invasion de Taïwan : des images satellites font allusion à la préparation de frappes aériennes en Chine au milieu de la peur de la guerre | Monde | Nouvelles

Des images satellites ont émergé montrant que la Chine a récemment modernisé trois bases militaires face à Taïwan. Cela a déclenché de nouvelles craintes quant à l’approche d’une invasion de l’île contestée, dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et Taïwan. On craint que la Chine n’utilise les bases aériennes modernisées pour lancer des frappes aériennes suite aux récentes menaces de telles attaques.

Les images satellites, prises par Planet Labs et publiées pour la première fois The Drive, montrent que les travaux de construction sur les bases ont commencé au début de 2020 et se sont poursuivis tout au long de la pandémie.

Les dernières images ont été prises plus tôt ce mois-ci.

Les trois bases aériennes de la province du Fujian – Longtian, Huian et Zhangzhou – sont situées le long de la côte sud-est de la Chine.

Les bases se trouvent à seulement 100 et 200 milles de Taïwan, alors que les améliorations pourraient être utilisées à l’appui d’opérations d’assaut amphibie et aéroporté.

Les améliorations comprennent de nouveaux bunkers de stockage et de nouveaux bâtiments administratifs.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a effectué un nombre record de sorties – plus de 150 – dans l’espace aérien de Taïwan.

Les bases de l’armée de l’air modernisées interviennent alors que le rédacteur en chef du journal d’État chinois Global Times a appelé à une frappe aérienne pour « éliminer » les troupes américaines basées à Taiwan, qu’il a décrites comme des « envahisseurs ».

Il a appelé l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération de Chine à lancer une « frappe aérienne ciblée » contre ces forces ennemies.

Plus tôt cette semaine, Global Times a également publié une vidéo de propagande militaire de l’Armée populaire de libération.

L’exercice montrait des troupes chinoises simulant une invasion taïwanaise, notamment en prenant d’assaut une plage, en cassant des barbelés et en creusant des fossés.

La semaine dernière, le Wall Street Journal a cité des responsables du gouvernement américain disant que plus de deux douzaines de soldats des opérations spéciales américaines sont stationnés à Taïwan pour fournir une formation militaire aux forces terrestres.

La Chine revendique l’île autonome au large de sa côte est comme son territoire et affirme que Taïwan doit éventuellement passer sous son contrôle.