Nouvelles de l’Iran : le “boucher de Téhéran” a prêté serment en tant que président alors que les tensions avec la spirale occidentale | Monde | Nouvelles

Iran : le stock d’uranium jugé “16 fois supérieur à la limite”

Et M. Raisi – qui est considéré par certains comme l’homme le plus susceptible de remplacer l’ayatollah Ali Khamenei en tant que guide suprême – a jeté aujourd’hui le gant en promettant d’assurer la levée de ce qu’il a qualifié de sanctions “tyranniques” imposées à son pays par le États Unis. M. Khamenei confirmera officiellement Ebrahim Raisi comme nouveau président de la République islamique lors d’une cérémonie le 3 août, marquant la fin du gouvernement d’Hassan Rouhani.

M. Khamenei et M. Raisi doivent tous deux prononcer des discours lors de l’événement télévisé, qui approuvera officiellement sa présidence, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Une cérémonie de prestation de serment aura lieu le 5 août, au cours de laquelle M. Raisi devrait dévoiler son projet de cabinet, y compris ses choix pour le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Pétrole.

M. Raisi, qui fait personnellement l’objet de sanctions américaines en raison de violations présumées des droits de l’homme, a été surnommé le boucher de Téhéran en référence à son rôle de procureur après la révolution de 1979 qui a vu le Shah d’Iran remplacé par un régime fondamentaliste islamique.

Ebrahim Raisi est connu comme le boucher de Téhéran (Image: GETTY)

Un homme manifeste devant l’ambassade iranienne de Berlin habillé d’Ebrahim Raisi en juin (Image: GETTY)

Il est accusé d’avoir torturé et assassiné des milliers de dissidents qui ont critiqué le chef suprême de l’époque, l’ayatollah Sayyid Khomeini.

S’exprimant hier, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a déclaré : jusqu’à présent, et s’efforcera de devenir une menace existentielle pour Israël.

« Nous agirons pour éliminer une telle menace.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab (Image : GETTY)

“Israël possède une variété d’outils et d’options pour protéger ses citoyens, et nous tiendrons pour responsable quiconque cherche à nous nuire, dans le temps, le lieu et les méthodes qui nous servent et notre sécurité.”

L’ancien président américain Donald Trump a abandonné l’accord nucléaire iranien de 2015 avec six puissances il y a trois ans et a réimposé des sanctions qui ont dévasté l’économie iranienne.

Dans un discours télévisé aujourd’hui, M. Raisi a déclaré : “Nous chercherons à lever les sanctions tyranniques imposées par l’Amérique.

L’ayatollah Ali Khamenei et Ebrahim Raisi aujourd’hui (Image: GETTY)

Des partisans d’Ebrahim Raisi au sanctuaire Imam Reza dans la ville de Mashhad (Image : GETTY)

L’Iran et six puissances sont en pourparlers depuis avril pour raviver le pacte nucléaire – mais les responsables iraniens et occidentaux ont déclaré que des lacunes importantes subsistaient.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei a le dernier mot sur toutes les questions d’État, mais le changement de président supprimera l’influence modératrice sur l’élaboration des politiques exercée par le prédécesseur pragmatique de Raisi, Hassan Rouhani, depuis 2013.

L’attaque de drones sur Mercer Street ce week-end a coûté la vie à un citoyen britannique et à un citoyen roumain.

Iran vs Israël en termes de puissance de feu (Image: Express)

Le navire appartient au Japon et bat pavillon libérien, mais est géré par Zodiac Maritime, propriété du milliardaire israélien Eyal Ofer.

Hier, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a blâmé Téhéran pour la frappe de drones.

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni condamne l’attaque illégale et cruelle commise contre un navire marchand au large des côtes d’Oman, qui a tué un ressortissant britannique et roumain.

Des partisans de l’opposition iranienne (CNRI) organisent un rassemblement devant le Grand Hotel de Vienne en mai (Image : GETTY)

“Nous pensons que cette attaque était délibérée, ciblée et une violation flagrante du droit international par l’Iran.”

Il a ajouté : « Les évaluations britanniques ont conclu qu’il est très probable que l’Iran ait attaqué le MV Mercer Street dans les eaux internationales à l’aide d’un ou plusieurs véhicules aériens sans pilote (UAV).

“L’Iran doit mettre fin à de telles attaques et les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international.

« Le Royaume-Uni travaille avec nos partenaires internationaux sur une réponse concertée à cette attaque inacceptable. »