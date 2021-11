Nouvelles de l’Iran : le Royaume-Uni exhorté à être beaucoup plus dur avec Téhéran au sujet de Zaghari-Ratcliffe | Royaume-Uni | Nouvelles

L’employé de la fondation Thomson . a été arrêté en Iran sur des allégations d’espionnage et accusé d’activités de propagande contre le pays, ainsi que de complot pour renverser le gouvernement. L’affaire contre Mme Zaghari-Ratcliffe a été confirmée lorsque Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la Chambre des communes qu’elle avait « enseigné le journalisme populaire » en Iran.

Mme Zaghari-Ratcliffe affirme qu’elle était en Iran pour rendre visite à sa famille.

M. Ratcliffe a maintenant entamé sa deuxième grève de la faim pour protester contre l’inaction du gouvernement britannique, malgré les promesses d’un autre ministre des Affaires étrangères.

Le mari de l’Iranien détenu a déclaré qu’il avait fait « assez froid » lors de sa grève de la faim la semaine dernière – mais exhorte toujours Downing Street à intensifier ses efforts pour ramener sa femme à la maison et faire savoir à l’Iran qu’il y a des « conséquences » pour » jouer à ces jeux ».

S’adressant à Sky News, il a déclaré: « Ils (le gouvernement) ont clairement travaillé assez dur cet été pour négocier un accord et cet accord s’est clairement effondré. La nouvelle phrase de Nazanin, qui est intervenue il y a trois semaines, en est un signe.

« Les Iraniens la menacent, mais ils vont la renvoyer en prison très bientôt.

Martin Lewis désespère de Nazanin Zaghari-Ratcliffe

« Donc, la première demande était qu’ils (le Royaume-Uni) fassent quelque chose pour arrêter cela et qu’il y ait des conséquences pour l’Iran pour jouer à ces jeux, ce que le gouvernement n’était pas disposé à faire. »

M. Ratcffe a ajouté: « Je ne pense pas que l’approche du gouvernement face à la prise d’otages par l’Iran soit efficace. Cinq ans et demi le montrent. »

Certains suggèrent que l’Iran détient la femme née en Iran pour une dette impayée.

Des responsables iraniens auraient dit à Mme Zaghari-Ratcliffe et à sa famille qu’elle était détenue en raison de cette dette.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a rejeté les informations établissant un lien entre la dette que le Royaume-Uni doit à Téhéran pour la non-livraison des chars Chieftain commandés il y a des décennies et la libération possible de Mme Zaghari-Ratcliffe.

Saeed Khatibzadeh a réagi aux informations selon lesquelles des responsables britanniques auraient reconnu les efforts déployés pour payer une dette au gouvernement iranien, déplorant les tentatives visant à lier une telle reconnaissance à sa possible libération.

Il a déclaré que le gouvernement britannique était définitivement endetté envers l’Iran pour la non-livraison des chars Chieftain commandés il y a plus de 40 ans « peu importe qu’un responsable du gouvernement britannique reconnaisse la dette ou non ».

Cependant, M. Ratcliffe est convaincu que la dette détient la clé de sa libération.

Il a déclaré: « Je pense qu’ils doivent payer leur dette – c’est pourquoi Nazanin a été enlevé. Nous avons perdu cinq ans et demi de notre vie à cause de dettes impayées et d’autres ont été enlevés depuis. »

Parlant de la façon dont le Royaume-Uni devrait gérer la situation, M. Ratcliffe a déclaré: « Ils doivent être beaucoup plus durs avec l’Iran. »

Il a ajouté qu’il prévoyait de poursuivre sa grève de la faim pendant « quelques jours de plus » pour tenter de convaincre le gouvernement britannique de prendre davantage de mesures.

Sur son action jusqu’à présent et ses projets futurs, M. Ratcliffe a déclaré: « J’ai de nouveau écrit au ministère des Affaires étrangères ce matin pour dire: » écoutez, j’attends toujours une réponse aux demandes – allez-vous faire n’importe lequel d’entre eux?

« Donc, nous allons le prendre quelques jours de plus, mais je commence à devenir un peu plus grinçant, plus lent mentalement, certainement beaucoup plus lent physiquement et j’ai froid. Prenez-le presque un jour à la fois à ce stade .

Mme Zaghari-Ratcliffe est actuellement assignée à résidence à Téhéran et est surveillée par une étiquette électronique.

L’Iran et le soi-disant P4+1 devraient reprendre les pourparlers sur le Plan d’action global conjoint ou JCPOA dans les semaines à venir.

Les États-Unis tentent de réintégrer l’accord retiré par l’ancien président Donald Trump.

L’Iran déclare que pour que la diplomatie réussisse, une table de niveau est requise avant tout accord.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’Iran depuis que M. Trump a quitté l’accord.