Nouvelles de l’Irlande du Nord : les problèmes de protocole sont “bien connus” de Boris avant de signer l’accord sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Le gouvernement de Boris Johnson a négocié le protocole avec des responsables de l’UE lors des négociations de l’accord commercial sur le Brexit en 2019 et 2020. Il est entré en vigueur au début de cette année, les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord provoquant des ravages.

Maintenant, Nigel Dodds, ancien chef adjoint du DUP, a déclaré que le Premier ministre et le gouvernement avaient été avertis en octobre 2019 que le protocole serait un désastre.

Apparaissant sur BBC Newsnight, l’animatrice Emily Maitlis a déclaré que M. Johnson et Lord David Frost pensaient que le protocole posait des problèmes “inattendus”, ce que M. Dodds a contesté.

Après avoir présenté la proposition de Theresa May pour l’Irlande du Nord comme un “régime temporaire, branlant”, il a déclaré: “Vous avez raison de souligner que lorsque le protocole a été présenté à la fin des négociations en octobre 2019 par David Frost et Boris Johnson, nous, au DUP, avons prévenu à la Chambre des communes, lors de réunions privées…

« Il y avait des documents du Cabinet qui illustraient en détail toutes les implications et les conséquences de ce protocole.

“Alors oui, il peut y avoir des domaines où il est allé plus loin qu’il ne le devrait, mais les problèmes fondamentaux de base du protocole étaient bien connus lorsque le gouvernement britannique l’a signé, malheureusement.”

Mme Maitlis a ensuite demandé à l’ancien adjoint du DUP pourquoi il pensait que les avertissements avaient été “ignorés”.

Il a déclaré: “La raison pour laquelle cela a été fait, ce qu’ils ont dit depuis, était qu’ils craignaient que le Brexit ne se fasse pas.

“C’était quelque chose qui devait arriver, mais lorsque le Royaume-Uni aurait la pleine souveraineté, la question serait réglée.

« Il ne fait aucun doute que toutes les conséquences de cela ont pris certaines personnes par surprise, à Whitehall, ils n’ont pas regardé les détails de très, très près.

« Et le point fondamental est le suivant : si les contrôles et les infrastructures à la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande pouvaient déstabiliser l’accord du Vendredi saint et les accords et la paix ultérieurs, de même les contrôles et les infrastructures entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne feront exactement la même chose. “

Le protocole signifie que l’Irlande du Nord reste une partie du territoire douanier du Royaume-Uni, mais devra également se conformer à certaines règles de l’UE pour permettre aux marchandises de circuler librement dans la République.

Cela survient alors que l’UE et le Royaume-Uni n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur de nouvelles normes réglementaires sur certains produits, ce qui signifie qu’une interdiction entrera en vigueur après un “délai de grâce” autorisé par l’accord.

En mars, le Royaume-Uni a prolongé unilatéralement le délai de grâce pour les produits de supermarché et les colis de six mois supplémentaires, ce qui a conduit l’UE à engager une action en justice.

La «période de grâce» sur les viandes réfrigérées produites en Grande-Bretagne se termine le 30 juin, le Royaume-Uni devant également prolonger cette période.

Maros Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, a averti que les représailles britanniques de l’UE concernant la prolongation seraient si extrêmes qu’elles garantiraient que la Grande-Bretagne « respecte ses obligations en matière de droit international ».

Lord Frost et M. Šefčovič ont eu des entretiens hier dans le but de renégocier le protocole d’Irlande du Nord, mais “aucune percée” n’a été atteinte.

Le ministre du Brexit, ancien négociateur du Royaume-Uni lors des négociations commerciales, a déclaré dans un communiqué : « Le Royaume-Uni continuera à travailler activement pour trouver des solutions.

« Si des solutions ne peuvent pas être trouvées, le gouvernement continuera bien sûr à considérer toutes les options disponibles pour sauvegarder la paix, la prospérité et la stabilité en Irlande du Nord. »

M. Šefčovič a également déclaré après la réunion : « Ces lacunes doivent être comblées par une voie conforme convenue d’un commun accord avec des délais et des jalons concrets pour que le Royaume-Uni remplisse ses obligations existantes.

“Si le Royaume-Uni devait prendre de nouvelles mesures unilatérales dans les semaines à venir, l’UE n’hésitera pas à agir rapidement, fermement et résolument pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations internationales.”

M. Johnson lui-même a également affirmé qu’une solution aux problèmes liés au protocole était “facilement réalisable”.

S’adressant aux journalistes avant le sommet du G7 à Cornwall, le Premier ministre a déclaré : « Je pense que ce que nous voulons, c’est quelque chose qui nous permette de protéger les flux commerciaux, est/ouest, ainsi que nord/sud, et c’est facilement faisable.

“Je suis très très optimiste à ce sujet, je pense que c’est facilement faisable…

« Ce que nous voulons faire, c’est nous assurer que nous pouvons avoir une solution qui garantit le processus de paix et protège le processus de paix, mais garantit également l’intégrité économique et territoriale de l’ensemble du Royaume-Uni. Voilà toute l’histoire.”