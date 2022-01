Un sondage YouGov de 2014 – repartagé cette semaine sur les réseaux sociaux de l’organisation – s’est penché sur les accents que les Britanniques aimaient et détestaient le plus. Les utilisateurs de Twitter étaient plus intéressés par le fait que l’Irlande était classée, en un seul bloc, comme « irlandais du Sud » que par les scores réels produits par le sondage.

Jack Lahart a demandé : « Par où commencer avec ce tweet ?

Il a énuméré ses principaux points de désapprobation : « « des accents britanniques » pour une carte qui inclut la République ? « Southern Irish » – pas une chose.

« Regrouper toute la République en un seul accent ? Avez-vous entendu quelqu’un de Donegal parler? quelqu’un de Cork ?

Il a ajouté: « En résumé, les Britanniques recommencent en effet. »

‘@nscrut_’ a plaisanté: «’accents britanniques’… ‘irlandais du sud’? C’est une grosse nouvelle que j’ai dû manquer d’une manière ou d’une autre ? »

‘$1000 crab’ a ajouté: « ‘Southern Irish’ est grincer des dents, oui, mais être inclus dans ‘les îles britanniques’ – un destin pire que la mort. »

Le gouvernement irlandais ne reconnaît pas officiellement le terme « îles britanniques ».

Malgré tout cela, certains ont suggéré que la dispute – qui a conduit à la « tendance » « d’Irlande du Sud » sur Twitter – avait été exagérée, l’Irlande ayant en fait reçu un compliment.

LIRE LA SUITE: Le Brexit est un facteur ‘: Réservez vos vacances maintenant, dit un expert

« Vous y répondez en vous attaquant aux Anglais pour être si peu amicaux… »

Mais selon la tendance habituelle de Twitter, d’autres ont déclaré que la dispute n’allait pas assez loin.

Qu’en est-il des différentes acceptions galloises et nord-irlandaises qui ont été regroupées, ont pleuré certains.

« SG », par exemple, a écrit : « Dans le sud du Pays de Galles, chaque ville a un accent différent ; comment peut-on dire ‘gallois’ ?

« Et ne me lancez pas sur le faux accent nord-walien ! »

Liam a ajouté: « Vous riez si vous pensez que les gens d’Essex et d’Oxford ont le même accent. »

Alors que les Irlandais peuvent être contrariés de voir leur pays réintroduit au Royaume-Uni, d’autres – en particulier les Brummies, les Scousers et les Mancuniens – seront probablement déçus de voir que leurs accents sont correctement étiquetés mais considérés comme peu attrayants.