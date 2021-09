Nouvelles de l’Irlande : Un ex-diplomate qui soutient l’Irexit veut que Dublin cesse de se rapprocher de Bruxelles | Politique | Nouvelles

in

Ray Bassett a proposé son nom pour un siège à l’Assemblée, ce qui équivaut à la Chambre des Lords. L’ancien ambassadeur au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas a annoncé vendredi ses intentions via Twitter.

Et il a déclaré à Express.co.uk que l’une de ses priorités était de réinitialiser les relations de l’Irlande avec le Royaume-Uni, ainsi que de mettre une certaine distance entre Dublin et l’UE – tout en soulignant sa conviction que le gouvernement irlandais a “perdu son chemin”.

M. Bassett, qui a plaidé en faveur de la sortie de l’Irlande du bloc dans son livre de 2019, L’Irlande et l’UE après le Brexit, a expliqué: “Je pense qu’il a toujours été dans l’intérêt de l’Irlande que le Royaume-Uni se voit offrir de bonnes relations économiques avec l’UE dans un large éventail de domaines.

«Parfois, pendant le Brexit, il semblait que Dublin se souciait davantage des intérêts des habitants de Bruxelles que de nos intérêts nationaux. Je veux contester cette attitude.

« J’ai été un critique constant de ce gouvernement et je veux maintenant donner aux électeurs le choix sur la voie à suivre.

«Je veux voir de meilleures relations avec la Grande-Bretagne comme une priorité et une reconnaissance qu’une bonne relation mutuellement bénéfique entre l’UE et le Royaume-Uni est tout à fait dans l’intérêt de l’Irlande.

“J’espère également mettre en évidence le terrible accord que l’Irlande obtient dans le cadre de la politique commune de la pêche et je veux m’opposer à la poursuite du transfert de pouvoirs du Parlement irlandais à Bruxelles.”

« J’étais en charge de l’évacuation réussie de 200 citoyens irlandais du Liban pendant la guerre israélo-libanaise.

“Je pense que ces expériences, et bien d’autres, y compris mon passage en tant qu’ambassadeur d’Irlande, seront bénéfiques au Sénat.”

Le Seanad de 60 sièges, contrairement au Dail, n’est pas élu directement – au lieu de cela, 11 sont nommés par le Taoiseach, six par les diplômés de certaines universités irlandaises et les 43 restants par cinq panels spéciaux de candidats.

M. Bassett a ajouté : « La Chambre haute est là pour réviser et examiner la législation et je pense que ma longue expérience au sein du gouvernement me permettra d’apporter une contribution.

« Je pense aussi que le gouvernement actuel s’est égaré. Beaucoup de membres de l’administration actuelle sont au pouvoir depuis trop longtemps et considèrent l’État comme leur propriété personnelle. Les récents scandales en sont la preuve.

« Les sièges universitaires ont été créés pour permettre à des voix indépendantes fortes de se faire entendre au Parlement irlandais. Bon nombre des autres candidats déclarés sont très proches du gouvernement actuel. J’ai été pressé par beaucoup de participer au concours.

M. Bassett a déclaré qu’il avait été soutenu, entre autres, par le général John de Chastelain, responsable du démantèlement des armes des groupes paramilitaires en Irlande du Nord, l’auteur Tim Pat Coogan et l’ancien sénateur Billy Lawless.

Il a déclaré: «Beaucoup de gens considèrent de Chastelain comme l’homme qui a retiré le pistolet de la politique irlandaise.

« Il m’a soutenu sur la base de mon implication dans le processus de paix et en tant qu’ambassadeur d’Irlande au Canada.