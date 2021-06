Nouvelles de l’Italie: Boris Johnson ignore l’appel désespéré du Premier ministre italien après avoir enflammé le naissain de l’euro | Politique | Nouvelles

in

L’UEFA exige la participation d’un maximum de 2 500 VIP à la finale le 11 juillet sans être soumise aux exigences de quarantaine qui s’appliquent aux autres voyageurs internationaux.

On craignait que le stade de Wembley ne perde ses matchs à moins que le gouvernement ne cède aux organisateurs de la compétition.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a proposé Rome comme alternative.

Mais interrogé sur les commentaires cet après-midi, le porte-parole officiel du Premier ministre a rejeté les tentatives de déplacer le tournoi.

“C’est l’affaire du Premier ministre italien”, a-t-il déclaré.

Se réengageant à organiser les matchs, l’officiel n°10 a ajouté : “Nous sommes impatients d’organiser des demi-finales et une finale fantastiques à Wembley.

“Nous le ferons en toute sécurité et en toute sécurité.”

M. Draghi a saisi la querelle sur la quarantaine et la recrudescence des cas de la variante Delta à travers le Royaume-Uni pour faire son plaidoyer ambitieux pour le passage à l’Italie.

“Je vais travailler pour que cela se produise dans un pays où les nouvelles infections à coronavirus ne sont pas en augmentation”, a-t-il déclaré hier.

Cependant, Express.co.uk comprend que les ministres se rapprochent d’un accord avec l’UEFA sur la quarantaine pour les VIP et qu’aucun nouveau site ne sera nécessaire.

Une annonce est attendue sur l’issue des négociations sous peu.

L’UEFA a également rejeté la demande de M. Draghi de déplacer le point culminant du tournoi.

L’autorité du football a déclaré dans un communiqué: “L’UEFA, la FA anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs.”

Plus à venir…