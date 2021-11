Nouvelles de Liz Truss : Foreign Sec prend Margaret Thatcher au volant de TANK en Estonie | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministre des Affaires étrangères est vu dans un casque et un casque radio dans des images rappelant des photos emblématiques de l’ancien Premier ministre faisant un tour dans un char lors d’une visite aux forces britanniques en Allemagne de l’Ouest en 1986. Mme Truss rencontrait les troupes britanniques déployées en Estonie dans le cadre de l’OTAN présence en Europe de l’Est avant un sommet en Lettonie.

Mme Truss a tweeté : « Fière réunion [GB] Les troupes de l’OTAN en Estonie à la frontière de la liberté. La Grande-Bretagne se tient aux côtés de nos alliés de l’@OTAN pour défendre la liberté et la démocratie et contrer les menaces malveillantes ».

Les images ont alimenté les spéculations. Les partisans de Mme Truss ont garé ses chars sur la pelouse du chancelier Rishi Sunak après avoir affirmé que le couple visait le travail de Boris Johnson.

Cela survient après qu’un article du Mail on Sunday ait signalé la création d’un nouveau groupe Tory WhatsApp, Liz For Leader.

Lors de la visite de Mme Truss, elle a mis en garde le président russe Vladimir Poutine de ne pas commettre une « erreur stratégique » en lançant une invasion de l’Ukraine.

Elle s’exprimait alors que les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se réunissaient dans ce pays d’Europe de l’Est pour réfléchir à la manière de réagir au renforcement militaire de la Russie près de la frontière ukrainienne et aux tensions à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Le ministre des Affaires étrangères devrait profiter du sommet de Riga pour appeler l’alliance à présenter un front uni pour tenir tête à Moscou tout en maintenant la communication avec le Kremlin ouverte.

Le ministre britannique des Affaires étrangères a également indiqué que l’influence russe exacerbait les tensions dans les Balkans.

. rapporte que Mme Truss a déclaré: « Nous voulons un monde où la liberté et la démocratie ne font pas que survivre, elles prospèrent.

« Toute action de la Russie visant à saper la liberté et la démocratie dont jouissent nos partenaires serait une erreur stratégique ».

Ces commentaires sont intervenus après que le chef du MI6, Richard Moore, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il y avait un « problème chronique » avec la Russie et l’Ukraine.

Il a déclaré: « De temps en temps, nous avons des sortes de crises autour de l’Ukraine alors que nous nous inquiétons de l’augmentation des troupes et des intentions du président Poutine, et donc cela mérite une surveillance très attentive et il convient de signaler très soigneusement aux Russes la prix qu’ils auraient à payer s’ils intervenaient, comme ils l’ont fait en 2014.

« Et, en même temps, franchement, être très clair qu’il n’y a encore une fois pas de programme accusatoire ici.

« Nous n’essayons pas d’encercler la Russie, nous n’essayons pas de l’empêcher de poursuivre son intérêt légitime. »

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrei Kelin, a suggéré qu’il existe « un risque assez sérieux » de guerre entre les pays alors que les tensions augmentent à propos de l’Ukraine.

L’avertissement est intervenu après une accumulation de troupes russes à la frontière orientale de l’Ukraine, alimentant les craintes qu’une invasion à part entière ne se produise bientôt.

M. Kelin a déclaré dans une interview à Times Radio : « Il y a un risque de guerre à notre frontière.

« C’est assez grave. Il y a une possibilité qu’il y ait une étincelle et qu’un incident puisse se produire. »