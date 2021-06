Nouvelles de Liz Truss : le remaniement ministériel pourrait voir Truss remplacer Raab au poste de ministre des Affaires étrangères | Politique | Nouvelles

La rumeur veut que le secrétaire au Commerce international soit le choix préféré du Premier ministre pour le ministre des Affaires étrangères. Dominic Raab est actuellement en poste mais son profil quasi inexistant pendant la pandémie a conduit à s’interroger sur son adéquation.

Mme Truss à l’inverse, n’a jamais été aussi visible.

Et ses efforts pour conclure des accords commerciaux pour le Brexit en Grande-Bretagne lui ont valu de nombreux admirateurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Parti conservateur.

Le Mail On Sunday a rapporté que l’ancien secrétaire en chef au Trésor pourrait être nommé à l’un des quatre grands bureaux de l’État plus tard cette semaine.

En plus de conclure des accords commerciaux, Mme Truss a obtenu le soutien de Stonewall, une organisation caritative LGBTQ+ de plus en plus militante.

Sa positivité incessante sur les avantages du Brexit lui a également valu de nombreux partisans.

Tandis que Remainers, sans excuses, continue de diffuser une version réchauffée de Project Fear, Mme Truss a pris la parole pour le Royaume-Uni.

La semaine dernière, elle a déclaré qu’un nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein soutiendrait 18 000 emplois dans la transformation du poisson en Écosse et dans le nord de l’Angleterre.

Les professionnels hautement qualifiés du Royaume-Uni seront autorisés à entrer en Norvège, en Islande et au Liechtenstein à des fins commerciales dans le cadre d’un processus de visa “plus rapide et plus simple”, a déclaré Mme Truss.

Elle a ajouté: “L’accord d’aujourd’hui sera un coup de pouce majeur pour notre commerce avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, développant une relation économique d’une valeur déjà de 21,6 milliards de livres sterling, tout en soutenant les emplois et la prospérité dans les quatre pays du pays.”

Et elle a salué la nouvelle selon laquelle l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) avait officiellement accepté la candidature du Royaume-Uni à l’adhésion comme « excellente ».

Elle a tweeté : “Nous présenterons nos plans au Parlement dans les semaines à venir avant d’entamer les négociations.”

Parmi les autres changements possibles, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, est soit rétrogradé, soit limogé.

Le ministre du Cabinet, de plus en plus marginalisé, Michael Gove pourrait également se voir confier un nouveau rôle.

Mais des sources gouvernementales disent que M. Johnson hésite à lui donner trop de pouvoir après leur histoire mouvementée.