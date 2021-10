L’événement annuel à Londres a généralement réuni jusqu’à 100 000 personnes et diffusé à plusieurs millions de personnes à travers le monde. L’exposition de l’année dernière a été annulée alors que le Royaume-Uni continuait de lutter contre la crise qui faisait rage des coronavirus, qui avait vu les règles s’assouplir brièvement à Noël pour permettre à plus d’êtres chers de se réunir pendant la période des fêtes. Sadiq Khan et la mairie ont de nouveau mis un terme à l’événement le 31 décembre en raison de « l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19 ».

Un porte-parole de M. Khan a promis que les célébrations du nouvel an dans la capitale seraient toujours « spectaculaires ».

Mais l’annulation a déclenché une réaction furieuse sur Twitter, beaucoup dirigeant leur fureur contre le maire de Londres.

Beaucoup ont souligné le taux élevé de vaccination contre le Covid tout en se demandant comment les gens peuvent encore assister à de grands événements publics et ne pas pouvoir profiter des feux d’artifice

L’ancien député européen et chef adjoint du Reclaim Party Martin Daubney a fulminé : « Tout à fait absurde.

« Sadiq Khan a de nouveau annulé les feux d’artifice du Nouvel An à Londres, en raison des » incertitudes causées par COVID « – même si les bus et les métros de Londres sont pleins à craquer, le marathon de Londres s’est déroulé, les terrains de football sont ouverts. »

Le présentateur de GB News, Dan Wootton, a fait rage : « Avez-vous l’impression que certaines personnes comme le maire raté de Londres Sadiq Khan ne veulent jamais que la vie revienne à la normale ?

« Il n’y a aucune incertitude. Nous sommes vaccinés à 80 pour cent. La vie doit revenir à la normale. »

Le contributeur de TalkRADIO, Mahyar Tousi, a écrit : « La Journée de la liberté était il y a trois mois. Les agences de santé ont confirmé que le niveau de « pandémie » de Covid était terminé.

LIRE LA SUITE: Un manifestant Topless XR continue la GRÈVE DE LA FAIM

« Juste une autre déclaration ‘regarde-moi, je vais bien, n’est-ce pas’ !

« Ne vous inquiétez pas cependant, si vous voulez un rassemblement de masse sans avoir à vous inquiéter, rendez-vous à Wembley pour une bonne partie de foot. »

L’utilisateur de Twitter CentristJim1 a ajouté: « Il est absolument ridicule que je puisse me rendre dans un autre pays pour regarder les feux d’artifice du NYE, mais je ne peux pas les regarder à Londres.

« Comment est-ce possible?! »

Un porte-parole de M. Khan a tenté de minimiser l’annulation du feu d’artifice du réveillon du Nouvel An.

Il a déclaré : « Cette année, comme toujours, Londres accueillera la nouvelle année de manière spectaculaire.

« En raison de l’incertitude causée par la pandémie de Covid-19, notre célèbre spectacle du réveillon du Nouvel An n’aura pas lieu sur les rives de la Tamise cette année. »

En 2020, l’affichage a été déplacé dans un autre quartier de la capitale, et impliquait l’utilisation innovante de drones.

Mais la BBC a reçu quelque 500 plaintes après que les drones se soient transformés en un poing fermé – un symbole utilisé par le mouvement Black Lives Matter – qui était un sujet extrêmement émouvant à l’époque.

L’hôtel de ville n’a pas encore dit comment Londres accueillera 2022.

Le porte-parole a déclaré: « Le spectacle réussi de l’année dernière s’est déroulé d’une manière légèrement différente en raison de la pandémie, et cette année, un certain nombre de nouvelles options passionnantes sont envisagées dans le cadre de nos célébrations du Nouvel An à Londres.

« Des détails supplémentaires sur la célébration de cette année seront annoncés en temps voulu. »