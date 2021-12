Nouvelles de Londres : Appel urgent alors qu’une jeune femme est « forcée de monter dans une camionnette contre son gré » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des officiers ont été appelés à Cranford Lane, Hayes, dans l’ouest de Londres, peu après midi samedi. Cela faisait suite à un signalement d’une femme en détresse qui semblait avoir été mise dans un véhicule contre son gré, a déclaré la police du Met.

La femme, qui aurait dans la vingtaine, est décrite comme étant blanche et mince avec des cheveux roux clair moyen. Elle portait une veste en cuir noir, un pantalon noir et des pantoufles blanches.

Le conducteur du véhicule est décrit comme un homme blanc, âgé d’une vingtaine d’années, de corpulence mince, aux cheveux bruns courts. Il portait un pull noir, un pantalon noir et des chaussures noires.

Le véhicule est un fourgon de transit blanc à dos plat, avec une cage ouverte à l’arrière, a indiqué la force.

Le sergent-détective Luke Taylor, du commandement de la zone ouest du Met, a déclaré: «Nous sommes préoccupés par le bien-être de cette femme et collectons des informations pour comprendre le contexte de l’incident et localiser le véhicule et les personnes en question.

«Je demande à toute personne ayant vu l’incident de disposer d’informations sur la camionnette ou le conducteur, ou sur toute personne vivant dans la région et pouvant disposer d’une caméra de tableau de bord ou d’une sonnette pour contacter la police.

«Je suis sûr que la nouvelle de cet incident sera pénible pour la communauté locale et je voudrais la rassurer sur le fait que la police travaille rapidement pour s’assurer que les circonstances de l’incident sont parfaitement comprises et que la femme est localisée en toute sécurité. «

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police via 101 en citant CAD 2780/18Dec2021.