Nouvelles de Londres: Chasse au meurtre après la découverte du corps d’une femme dans des buissons | UK | Nouvelles

La police du Met a ouvert une enquête pour meurtre après que Maria Jane Rawlings, 45 ans, a été retrouvée morte par un promeneur de chiens dans l’est de Londres le mardi 4 mai. L’homme qui a découvert le corps promenait son chien à Little Heath, Romford vers 14 heures. La famille de Mme Rawlings est “désemparée” par la nouvelle, ont déclaré des agents.

Mme Rawlings était mère de deux filles et vivait dans la région de Chelmsford.

L’inspecteur-détective en chef David Hillier dirige l’enquête et a déclaré: «Mon équipe et moi travaillons 24 heures sur 24, à la suite d’un certain nombre d’enquêtes dans notre travail pour établir ce qui est arrivé à Maria.

«Sa famille est naturellement désemparée et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les aider alors qu’ils commencent à accepter leur perte.

«Maintenant, je demande au public de nous aider. Je veux entendre tous ceux qui ont connu Maria et savent où elle était et avec qui elle s’était associée.

“L’avez-vous vue dans la région en compagnie d’une autre personne? Aviez-vous récemment entendu ou vu une perturbation ou une lutte dans la région, mais ne pensiez pas que cela soit significatif à l’époque?

“Vous avez peut-être des images de caméra de bord ou de sonnette qui auraient pu la capturer – réfléchissez bien et, si vous pouvez aider, contactez la police.”

