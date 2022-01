Nouvelles de Londres: Fermeture de la colline artificielle «Monstrosity» de 6 millions de livres sterling pour les touristes à Londres | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’attraction touristique a été construite pour attirer les gens dans la capitale lors de son ouverture en juillet. Les visiteurs ont été initialement facturés jusqu’à 8 £ – mais le monticule sera fermé pour la dernière fois dimanche. La colline s’est fermée temporairement lorsque les plantes et l’herbe ont commencé à mourir sur la structure entourée d’échafaudages.

Maintenant, suite à l’annonce de la fermeture du monticule, les gens se sont tournés vers Twitter pour se moquer du « tas de boue ».

Une personne, connue sous le nom de You Can Call Me AI, a déclaré : « 6 millions de livres sterling pour un tas de boue.

« Justification pour augmenter le nombre de visiteurs dans le West End de Londres.

« Une solution plus simple aurait été d’avoir quelqu’un au coin de la rue pour distribuer des billets de 50 £. »

Ashley39 a ajouté: « Encore un tas de se chers! »

Un utilisateur nommé @TomSyvret a écrit : « Je me demande ce qu’il en coûtera maintenant pour éliminer la monstruosité. »

Howard Griffiths a commenté: « Le cœur brisé. Le monticule de Marble Arch n’était-il pas le monticule et l’attraction touristique les plus appréciés de mémoire d’homme.

« Ces 6 millions de livres sterling n’auraient pas dû être dépensés pour le NHS, car chaque capitale a besoin d’un terril laid de 25 mètres de haut avec des plantes qui glissent pour remonter le moral d’une nation. »

Une pétition a été lancée pour tenter de sauver le monticule de la fermeture et compte plus de 60 signatures au moment du rapport.

Le monticule a été le centre de la controverse dès le début après que le chef adjoint du Conseil de Westminster, Melvyn Caplan, qui était responsable du projet, a démissionné de son poste après que les coûts totaux aient presque triplé par rapport à une prévision initiale de 2 millions de livres sterling.

L’examen du conseil dirigé par les conservateurs pour « comprendre ce qui n’a pas fonctionné et s’assurer que cela ne se reproduise plus » a déclaré que la flambée des coûts du programme était « dévastatrice » et « évitable ».

Le rapport a révélé que des officiers supérieurs du conseil cachaient des détails et mentaient sur le montant du monticule.

Selon la BBC, les conseillers travaillistes ont qualifié le projet de « désastre du début à la fin ».

Le conseiller travailliste Paul Dimoldenberg a déclaré: « Les conseillers conservateurs responsables du monticule de Marble Arch devraient baisser la tête de honte et s’excuser auprès des habitants de Westminster pour avoir gaspillé autant d’argent public. »

Un porte-parole du conseil a déclaré: « Le Mound a fait ce pour quoi il a été construit – attiré les foules et soutenu la reprise dans cette partie de Londres.

« Nous sommes vraiment ravis que plus de 242 000 personnes aient visité le monticule et la formidable exposition de lumière à l’intérieur. »