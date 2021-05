Nouvelles de Londres : Fureur face aux plans visant à donner la priorité aux piétons sur les automobilistes Royaume-Uni | Nouvelles

Transport for London (TfL), qui est dirigé par le maire de Londres, a confirmé son intention de convertir 18 passages pour piétons avec la technologie «Green Person Authority», donnant aux piétons la priorité sur les voitures. Dans le cadre du projet, un passage à niveau affichera un signal continu de « personne verte » jusqu’à ce que la circulation s’approche.

Des plans sont en cours pour qu’il soit introduit dès le mois prochain à Tower Hamlets, Newham, Hounslow, Richmond et Hillingdon.

TfL espère que l’initiative augmentera le nombre de trajets effectués à pied, réduira le nombre de voitures et fera de Londres un endroit plus vert.

Mais, il a également attiré les critiques de beaucoup, y compris des groupes de taxis londoniens, qui soutiennent que la capitale a besoin d’un trafic fluide pour fonctionner.

Un sondage ultérieur mené auprès de plus de 1 900 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la grande majorité des gens étaient contre les nouveaux plans.

L’enquête a eu lieu de 18h44 le 28 mai à 11h15 le 29 mai et a demandé à 1 973 lecteurs en ligne: les piétons devraient-ils être prioritaires sur les automobilistes avec la nouvelle loi sur les feux de signalisation?

Un énorme 87 pour cent (1 714) pensaient que les piétons ne devraient pas être prioritaires et ont voté « non ».

Un peu plus de 12 pour cent (248) étaient en faveur des nouvelles règles de circulation et ont voté « oui ».

Pendant ce temps, moins d’un pour cent (11) est resté incertain et a dit qu’il ne savait pas.

Un certain nombre de lecteurs passionnés d’Express.co.uk ont ​​fait connaître leurs opinions dans la section commentaires de l’histoire du sondage.

Un lecteur a écrit : « Cela n’augmenterait-il pas la pollution à Londres causée par les voitures à l’arrêt, les bus, les taxis et, bien sûr, les cyclistes observeraient également les règles du feu rouge. »

Un autre lecteur a déclaré: “Sadiq devrait être affiché en rouge, c’est juste une autre idée idiote pour punir l’automobiliste de Sadiq et ses ennemis des voitures au sein de TfL.”

Un troisième a ajouté : « Oh vraiment. Quelle suite ? Vraiment, nous devons nous débarrasser de ce genre de bêtises.

Un quatrième a déclaré: “Comment le piéton peut-il passer avant le conducteur du véhicule, car ils paient une somme quotidienne pour se rendre en ville sur tous les véhicules.”

Nick Owen, responsable de la performance du réseau chez TfL, a déclaré : « Nous savons que la marche est un excellent moyen pour les gens d’effectuer des déplacements locaux, augmentant les niveaux d’activité tout en réduisant le nombre de trajets en voiture et les embouteillages et la pollution associés qu’ils peuvent provoquer.

« Nous sommes déterminés à permettre aux gens de traverser plus facilement la route et à leur donner l’espace dont ils ont besoin pour marcher en toute sécurité, et ces initiatives feront une différence en permettant à plus de personnes d’accéder aux rues principales, aux magasins et à d’autres entreprises locales dans un manière durable. »

Will Norman, commissaire à la marche et au cyclisme à Londres, a ajouté : « La marche a tellement d’avantages – elle ne nous permet pas seulement d’aller d’un point A à un point B, mais améliore également notre santé mentale et physique.

« Nous savons que la sécurité est une préoccupation majeure pour les personnes qui se promènent dans Londres, et donner la priorité aux piétons est un moyen puissant de les faire passer en premier et de faciliter la traversée des routes de Londres. »