Le conseil d’arrondissement de Lambeth était dominé par une « culture de dissimulation » et un « manque de préoccupation pour la vie quotidienne des enfants dont il a la garde », a conclu l’Enquête indépendante sur les abus sexuels envers les enfants (IICSA). Pendant une grande partie des abus, le conseil dirigé par les travaillistes a été dominé par le «comportement politisé et les troubles» des années 1980, selon le rapport.

À l’époque, Margaret Thatcher dirigeait le pays et le conseil cherchait à “s’attaquer au gouvernement” au détriment des services locaux, a-t-il déclaré.

Le rapport disait : « Pendant ce temps, les enfants pris en charge sont devenus des pions dans un jeu de pouvoir toxique au sein du Conseil de Lambeth et entre le Conseil et le gouvernement central.

« Cette agitation et cet échec à agir pour améliorer la protection sociale des enfants se sont poursuivis dans les années 1990 et au-delà. »

“Le harcèlement, l’intimidation, le racisme et le sexisme ont prospéré” au sein du conseil, le tout dans un contexte de corruption et de mauvaise gestion financière qui imprégnait une grande partie de ses opérations, a-t-il déclaré.

«Pendant plusieurs décennies, les cadres supérieurs et les conseillers du Lambeth Council n’ont pas réussi à apporter de changement, malgré des preuves accablantes que les enfants dont il s’occupait n’avaient pas la qualité de vie et la protection auxquelles ils avaient droit, et étaient exposés à un risque sérieux d’abus sexuel. .

« Lorsque des défaillances systémiques ont été identifiées, elles ont été à maintes reprises minimisées et les niveaux de risque ignorés. »

Elle a entendu des témoignages de viols, d’attentats à la pudeur et d’abus sexuels sur des enfants.

À la suite de 705 plaintes d’anciens résidents dans trois établissements, un seul membre du personnel supérieur a été sanctionné.

Il a estimé que le nombre de personnes maltraitées était probablement beaucoup plus élevé, tandis que la police métropolitaine a été invitée à envisager une enquête sur un garçon décédé dans une maison de soins en 1977, s’étant déjà plaint d’avoir été maltraité par un membre supérieur du personnel.

L’enquête sur le Lambeth Council, tenue à l’été 2020, a examiné cinq installations – Angell Road, South Vale Assessment Centre, le complexe Shirley Oaks, Ivy House et Monkton Street – datant des années 1960.

Il a mis en évidence le cas de Michael John Carroll, un membre du personnel du foyer pour enfants Angell Road qui avait omis de divulguer dans les années 1970 une condamnation antérieure pour abus sexuel sur enfant.

Il a été autorisé à continuer à travailler lorsque cela a finalement été découvert.

Carroll a ensuite été reconnu coupable en 1999 de 34 chefs d’accusation d’abus sexuels sur des enfants, dont deux garçons confiés à la garde du Lambeth Council entre 1980 et 1983.

Le rapport a trouvé des « preuves claires » que les délinquants sexuels et les personnes soupçonnées d’abus sexuels étaient des collègues de travail dans les foyers pour enfants du Conseil de Lambeth en même temps.

Carroll a également joué un rôle dans le recrutement de personnel et les enquêtes à Angell Road.

Le rapport a déclaré : « À cause de ces mauvaises pratiques et de son incapacité à répondre aux préoccupations et aux allégations, le Lambeth Council a mis des enfants vulnérables sur la voie d’adultes connus ou soupçonnés d’être les auteurs d’abus sexuels sur des enfants. »

Il décrivait les délinquants sexuels comme se sentant probablement « intouchables », tandis que les enfants étaient « isolés et ignorés ».

Il a reconnu qu’il existait des “systèmes bien améliorés à Lambeth”, mais a déclaré qu’il existait encore des preuves d’un cas plus récent, datant de 2016, dans lequel une allégation de viol n’avait pas donné lieu à une réunion stratégique pour examiner la plainte.

Le rapport ajoute : « Pendant plusieurs décennies, les cadres supérieurs et les conseillers du Lambeth Council n’ont pas réussi à apporter de changement, malgré des preuves accablantes que les enfants dont il s’occupait n’avaient pas la qualité de vie et la protection auxquelles ils avaient droit et étaient mis en danger. risque d’abus sexuel.

« Lorsque des défaillances systémiques ont été identifiées, elles ont été à maintes reprises minimisées et les niveaux de risque ignorés. »

Claire Holland, chef du conseil de Lambeth, a déclaré : « Le conseil était responsable de leurs soins et de leur protection mais a échoué, avec de profondes conséquences.

« Le conseil est profondément désolé pour leurs expériences.

« L’étendue et l’ampleur des abus horribles, qui ont eu lieu pendant de nombreuses décennies, restent profondément choquantes.

« Le conseil n’a pas reconnu les préoccupations lorsqu’elles se sont manifestées, n’a souvent pas cru les enfants lorsqu’ils ont révélé des abus et n’a ensuite pas pris de mesures efficaces.

“Le fait que tant d’enfants et d’adultes ne soient pas crus a aggravé leurs expériences et a causé davantage de douleur et de détresse avec des impacts à vie.”

Mme Holland a ajouté : « Le Lambeth Council accepte pleinement les recommandations de cette enquête et continuera de s’efforcer d’améliorer les soins que nous prodiguons aux enfants et aux jeunes.

Le commandant Alex Murray, du service de police métropolitain, a déclaré: “Nous sommes désolés lorsque nous avons laissé tomber les enfants pris en charge par Lambeth.”

Il a ajouté: “Nous avons reçu la recommandation de l’IICSA à savoir” la mort de LA-A2 si le Met devrait examiner s’il existe des motifs pour une enquête pénale sur les actions du Conseil de Lambeth lors de la fourniture d’informations au coroner sur les circonstances entourant la mort de LA-A2 ‘, que nous allons maintenant évaluer.

“Nous encourageons toute personne victime d’abus sexuel d’enfant à se manifester et à nous parler.”