Nouvelles de Londres : Khan sous pression avec des centaines d’emplois supprimés – un trou noir ravage la capitale | Royaume-Uni | Nouvelles

Bon nombre des plus grandes stations du réseau de métro sont susceptibles de subir le plus gros des pertes d’emplois. Une action de grève est désormais probable dans le métro à partir du début de l’année prochaine. Les patrons de TfL ont informé les responsables des syndicats RMT et TSSA mardi matin. Aucune date n’a été fixée pour le début de la suppression des effectifs.

Les syndicats sont au milieu d’une série de débrayages le week-end sur les rotations utilisées pour doter le Night Tube et ont menacé de faire grève pour modifier les retraites du personnel.

Le RMT a déclaré mardi après-midi qu’il voterait plus de 10 000 membres à partir de lundi prochain pour déclencher une grève.

Le syndicat a accusé TfL d’être un « coup d’envoi d’un programme de carnage de l’emploi ».

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré : « Une crise financière à TfL a été délibérément conçue par le gouvernement pour conduire un programme de réductions qui saperait les emplois, les services, la sécurité et menacerait les conditions de travail et les retraites de nos membres. »

Il a ajouté: «Aujourd’hui, nous avons assisté à la salve d’ouverture de ce qui deviendra un assaut tous azimuts contre les postes de personnel critiques pour la sécurité avec 600 emplois sur le bloc, principalement parmi les membres de nos stations.

« Le scrutin s’ouvre lundi et nous ferons campagne pour un oui massif. Les politiciens doivent prendre conscience du fait que le personnel des transports ne paiera pas le prix de cette crise cyniquement conçue et nous coordonnerons une campagne de résistance avec des collègues d’autres syndicats touchés par cette menace.

Le scrutin de grève se clôturera le 10 janvier, et le résultat sera connu peu après.

Cela s’est accompagné d’un nombre croissant de passagers utilisant des cartes ou des appareils sans contact pour voyager – avec seulement un petit nombre ayant besoin d’aide pour acheter un billet en espèces ou télécharger du crédit sur une carte Oyster.

TfL affirme que les changements sont motivés par la nécessité d’aligner les niveaux de personnel sur les besoins des clients.

L’organisme de transport a déclaré qu’il visait également à lutter plus sévèrement contre l’évasion tarifaire dans le but d’augmenter ses revenus. Une autre partie du plan consiste à mettre en place une équipe « itinérante » de personnel qui peut se déplacer entre les stations, fournissant une aide supplémentaire en fonction de la demande.

TfL a déclaré que 250 postes de personnel de station actuellement vacants ne seraient pas pourvus et que 250 à 350 autres membres du personnel ne seraient pas remplacés lorsqu’ils prendraient leur retraite ou partiraient pour un autre emploi.

Cela réduirait le nombre total d’employés de la station dans le métro de Londres de plus de 5 000 à 4 500. Il n’y a pas de plans de licenciements.

Une porte-parole de TfL a déclaré que toutes les gares continueraient d’avoir du personnel de service pendant la circulation des trains, et a affirmé qu’il n’y aurait « aucun préjudice pour la sécurité publique ».

TfL a été contacté pour de plus amples commentaires.