Nouvelles de Londres : la décision concernant les œuvres d’art de Trafalgar Square suscite une réaction furieuse | Royaume-Uni | Nouvelles

L’œuvre de Samson Kambalu est basée sur une photographie de 1914 du prédicateur John Chilembwe, héros de l’indépendance africaine, et du missionnaire anglais John Chorley. Elle a été prise lors de l’inauguration de la nouvelle église de Chilembwe au Nyassaland, l’actuel Malawi.

Sur la photo, M. Chilembwe porte un chapeau, ce qu’il était illégal pour les Africains de faire devant des Blancs à l’époque coloniale.

La pièce de M. Kambalu – qui a parlé de l’héritage de l’Empire britannique – a été choisie et sera suivie de la sculpture de Teresa Margolles qui présente des moulages des visages de 850 personnes trans.

Son œuvre s’appelle 850 Improntas et présente 850 « masques de vie » de travailleuses du sexe transgenres disposées autour du socle sous la forme d’un tzompantli, un support de crâne des civilisations mésoaméricaines.

L’artiste s’attend à ce qu’il se désintègre progressivement sous la pluie.

Pendant ce temps, un troisième a ajouté: “Woke fest.”

D’autres utilisateurs de Twitter ont attaqué le maire de Londres Sadiq Khan pour s’être concentré sur les œuvres d’art plutôt que sur le crime au couteau dans la capitale.

Ils ont écrit : « Ça me fait rire des trucs dingues absolus que le maire de Londres fait pendant que les enfants se font poignarder dans ses rues presque tous les jours. Il s’en moque vraiment, n’est-ce pas.

Et un autre a écrit : « Je suppose que vous avez signé Sadiq Khan ?

« Que diriez-vous du 4e socle montrant les visages de toutes les victimes de l’épidémie de crime au couteau à Londres et ce que vous essayez de faire à ce sujet ? »

Parlant de son œuvre, M. Kambalu a déclaré au Guardian : « Lorsque vous recherchez la photo, vous constatez qu’il y a en fait de la subversion là-bas, car à cette époque, en 1914, il était interdit aux Africains de porter des chapeaux devant les Blancs.

«Pour moi, le quatrième socle et mes propositions allaient toujours être un test décisif pour savoir à quel point j’appartenais à la société britannique en tant qu’Africain et en tant que cosmopolite, et cela me remplit donc de joie et d’excitation.

“C’est une grosse commission, probablement la plus grosse que je ferai jamais, à moins que nous n’ayons une autre commission sur Mars.”

Il a ajouté: “Quand j’ai proposé, c’était avant que Black Lives Matter et George Floyd ne soient intégrés au courant dominant et je pensais que j’allais juste être comme l’outsider, parce que j’avais décidé que j’allais proposer quelque chose significatif pour moi en tant qu’Africain.

“Mais nous devons commencer à détailler l’expérience noire, nous devons commencer à détailler l’expérience africaine, l’expérience post-coloniale.”

Les œuvres d’art ont été sélectionnées par le Fourth Plinth Commissioning Group après que près de 17 500 membres du public ont voté pour leurs créations préférées.

Le monument du centre de Londres abrite une commission continue d’œuvres d’art depuis 1998.

La plus récente commande de Fourth Plinth, la sculpture The End de Heather Phillipson, restera exposée jusqu’en septembre 2022.

Ekow Eshun, président du quatrième groupe de mise en service du socle, a déclaré: «Cette année, une liste incroyablement solide de six artistes contemporains incroyablement passionnants.

« Je suis ravi du résultat et j’ai très hâte de voir les nouvelles œuvres sur le socle. »