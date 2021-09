Royaume-Uni : un expert met en garde contre l’augmentation du nombre de rats dans les villes

Le problème est devenu si grave qu’une femme a à plusieurs reprises des rats « grimpant sur son mur du fond » – tandis que le conseil de Southwark a été accusé de « échouer en tant que propriétaire » en faisant très peu pour s’attaquer au problème « dégoûtant ». Le domaine Dodson et Amigo est infesté depuis des mois, selon Jacquie Gilmartin, 63 ans.

Un autre résident a affirmé que l’autorité avait attendu près de deux mois avant d’envoyer un agent de lutte antiparasitaire pour évaluer le problème.

Des images partagées avec le service de reportage sur la démocratie locale de la BBC montrent des rats et des souris morts dans un certain nombre de propriétés, certaines avec des asticots qui rampent dessus.

Une autre montre un rat éventré dans un jardin commun.

Une autre photographie montre un rat qui a été pris dans un piège.

Mme Gilmartin a déclaré : « Cela dure depuis des mois. « C’est dégoûtant – le conseil devrait avoir honte. Ce problème existe depuis mai et ils parlent toujours de ces traitements en bloc.

Jacquie Gilmartin a déclaré que la situation était “dégoûtante” (Image: LDR Grainne Cuffe/NC)

Les rats présentent un certain nombre de risques pour la santé (Image : GETTY)

“Chaque jour, ils nous font défaut en tant que propriétaires.”

Mme Gilmartin, qui a déclaré que le domaine était «vivant» avec des rats et des souris, s’inquiétait du risque pour la santé. Elle a expliqué : « Il y a des gens qui sont si vulnérables qu’ils ne s’en rendent même pas compte.

« Une femme les a fait grimper sur son mur du fond. « Ce que nous disons, c’est de ne pas compter uniquement sur les résidents pour régler ce problème.

Un autre habitant, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré : « Après l’avoir signalé, nous avons dû attendre six ou sept semaines.

« En tant que propriétaire, vous penseriez que ce serait une priorité pour la santé et la sécurité. »

Le Southwark Council a annoncé son intention d’entreprendre un traitement antiparasitaire à grande échelle en septembre.

Un rat pris au piège sur le domaine (Image : GETTY)

Cllr Darren Merrill, membre du cabinet pour un arrondissement plus sûr et plus propre, a déclaré: «Nous avons commencé un traitement de bloc complet d’Amigo House et de Dodson Street en juillet et il sera refait à partir de septembre, y compris les blocs environnants. « Nous vous écrirons pour confirmer le calendrier des travaux par courrier aux habitants. »

Le problème des rongeurs à Londres a été mis en évidence par un incident en juillet au cours duquel Susan Treftub a affirmé avoir été attaquée par un « essaim » de rats alors qu’elle se promenait dans un parc à Ealing.

Elle a commenté: “Je ne peux pas en être sûre, mais je pensais qu’il y en avait facilement plus de 100. J’avais l’impression que j’allais être malade.”

Les données de Rentokil Pest Control montrent que le trafic Web vers ses pages de conseils sur les rongeurs a bondi de 37% en 2020.

S’adressant ensuite à Express.co.uk, Paul Blackhurst, directeur de l’académie technique chez Rentokil Pest Control, a déclaré que la pandémie de coronavirus, sans parler du verrouillage, avait probablement gonflé les chiffres.

Le nombre de rats à Londres a augmenté (photo de fichier) (Image: GETTY)

Le temps pluvieux récent peut avoir contribué à l’augmentation du nombre de rats (Image: GETTY)

Il a expliqué : « Les fermetures et les fermetures temporaires d’entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus ont peut-être contribué à créer des conditions favorables pour les rongeurs.

« Les rues plus calmes et les bâtiments inoccupés leur offraient un abri et des opportunités d’exister sans être dérangés.

“Cela a également contribué à un scénario unique où les rongeurs sont devenus plus fréquemment repérés pendant la journée, bien qu’il s’agisse de créatures timides et nocturnes.”

Cette situation est susceptible d’être créée par l’augmentation de la taille des nids, forçant les rongeurs moins dominants à sortir du nid à la recherche de nouvelles opportunités pour se nourrir et se reproduire.

Fiche d’information sur les rats (Image : Express)

Les fortes pluies étaient également un facteur probable, a-t-il déclaré, ajoutant : « Les rats sont également très débrouillards et peuvent utiliser des canalisations, des canalisations ou des fissures endommagées pour entrer dans les propriétés.

“Il est donc concevable que nous puissions voir plus de rongeurs entrer dans les maisons et les entreprises des gens à la suite du récent temps sauvage à Londres et à travers le pays.”

Il a également averti : « Les rongeurs jouent un rôle dans la transmission de nombreux agents pathogènes pathogènes aux humains.

« L’une des plus grandes menaces est que les rats sont porteurs de leptospires, qui peuvent provoquer la maladie de Weil chez l’homme s’ils sont mordus ou entrent en contact avec l’urine de rongeurs.

Susan Treftub a estimé le nombre total de rats à plus de 100 (Image : Susan Treftub)

« La fièvre par morsure de rat est également un risque pour l’homme s’il est mordu ou griffé par un rat infecté.

“Cela peut provoquer des symptômes pouvant durer jusqu’à 10 jours, notamment de la fièvre, des vomissements, des douleurs articulaires et une éruption cutanée.”

Express.co.uk a contacté Southwark Council pour lui demander s’il souhaitait faire des commentaires supplémentaires.