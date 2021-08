Nouvelles de Londres : la police du Met saisit un nombre record d’armes à feu alors que la répression de la capitale se poursuit | Royaume-Uni | Nouvelles

Crime au couteau : Boris Johnson dit que “on pourrait faire plus”

Malgré la répression des armes, la police du Met a averti que le record serait battu l’année prochaine. Selon les chiffres, 98 armes à feu ont été saisies au premier trimestre de cette année, contre 92 par rapport à la même période l’an dernier. Bien que les chiffres dressent un tableau sombre de la lutte contre les crimes violents, Sadiq Khan a affirmé qu’il tenterait de donner à la police davantage de pouvoirs pour mettre fin à la crise.

Lors d’une opération de police dans l’est de Londres, le maire de Londres a insisté sur le fait qu’il était “déterminé” à être dur contre le crime malgré l’avertissement de la police.

Il a également affirmé que la police s’efforçait de « réprimer » les crimes violents dans la capitale.

Khan a déclaré: “Lutter contre la violence et rendre notre ville plus sûre est ma priorité numéro un et je suis déterminé à être dur contre le crime avec le soutien de la police du Met alors qu’elle s’efforce de cibler les délinquants les plus graves, de retirer les armes mortelles de nos rues et lutter contre la violence des gangs.

«Le Met continuera à se concentrer sans relâche sur la suppression de la violence au cours de l’été avec plus d’agents dans les rues patrouillant dans les espaces ouverts et les parcs, ainsi que sur les efforts pour assurer la sécurité de nos centres-villes de jour comme de nuit.

Nouvelles de Londres : Sadiq Khan s’est engagé à lutter contre les crimes commis par armes à feu (Image : GETTY)

Nouvelles de Londres: Polcie a averti que le record pourrait être dépassé (Image: Met Police)

«Cette activité fait partie de notre plan global de lutte contre la violence cet été à Londres et rapproche plus que jamais la police, la mairie, l’unité de réduction de la violence de Londres, les autorités locales et les partenaires de la justice pénale pour faire reculer la violence et être durs envers les causes complexes. de la criminalité en aidant à soutenir les jeunes et en offrant des centaines d’opportunités positives.

M. Khan a rejoint la commissaire de police de Londres, Cressida Dick, cette semaine alors qu’ils supervisaient l’opération de police visant à perturber les responsables de la violence armée.

Lors d’un incident, des agents ont découvert quatre couteaux, un fusil de chasse chargé et des munitions à une adresse à Harlesden, dans l’ouest de Londres.

Commentant l’opération, le commissaire Dick a insisté sur le fait que la police du Met a réussi à cibler les crimes avec armes à feu au cours des derniers mois.

JUST IN: Brexit LIVE: Frost présentera une solution pour donner un coup de fouet à l’industrie britannique

Nouvelles de Londres : la police a mené l’opération à plusieurs adresses (Image : GETTY)

Elle a ajouté : “Ces deux incidents montrent comment le Met travaille jour et nuit pour cibler les responsables de violences à Londres.

« Pourtant, d’autres armes potentiellement mortelles ont été retirées des rues et les gens sont plus en sécurité grâce aux actions de mes officiers.

« Les rues de Londres n’appartiennent pas à ceux qui se livrent à la violence, elles appartiennent au public.

« Nous ne serons jamais complaisants et notre travail pour réprimer les fusillades ne sera pas facilité.

A NE PAS MANQUER

Oxford Street à Londres en lock-out – l’urgence de la police déclenche la fermeture [Latest]

Le projet de chemin de fer HS2 “une cicatrice massive qui détruira notre faune” [Update]

Lidl s’apprête à lancer un nouveau service dans les magasins pour accélérer le temps de paiement [Insight]

Nouvelles de Londres: la paire a rejoint l’opération cette semaine (Image: Met Police)

Nouvelles de Londres: le maire s’est engagé à lutter contre la criminalité armée (Image: GETTY)

« Le Met a connu un grand succès ces derniers mois alors que nous ciblons les criminels armés.

“Ces succès nous donnent encore plus envie de frapper les personnes impliquées et de les traduire rapidement en justice.”

Cela survient alors que la police a déferlé sur des adresses à travers Londres le mois dernier.

Lors de l’opération du mois dernier, la police a exécuté 35 mandats, 21 arrestations et saisi six armes à feu illégales.

Des agents soutenus par des spécialistes des armes à feu ont arrêté 12 personnes dans le nord de Londres après des raids dans un total de 16 adresses dans les arrondissements de Haringey et d’Enfield, dans le cadre d’une enquête de deux ans sur la vente d’armes à feu illégales, de munitions et de drogues.

Sept adresses à Brent et Hertfordshire ont été perquisitionnées par des agents du Specialist Crime Command dans le cadre d’une enquête en cours sur des membres de gangs soupçonnés d’avoir commis des cambriolages aggravés.

Le surintendant-détective Nick Blackburn a déclaré: «Ce fut une matinée chargée pour les agents du Met dans tous les coins de Londres qui étaient debout depuis les toutes premières heures pour enquêter sur les arrestations et exécuter des mandats dans le cadre de notre travail continu pour réduire les crimes violents.

« Dans le cadre de cette semaine de lutte contre les infractions liées aux armes à feu, six armes à feu présumées et de nombreux couteaux ont déjà été saisis et plus de 20 arrestations ont été effectuées.

Nouvelles de Londres: Cressida Dick a insisté sur le fait que le Met s’attaque aux crimes violents dans la capitale (Image: GETTY)

« Dire que nous prenons les crimes violents au sérieux est un euphémisme.

«Nous constatons d’excellents résultats et avons activement retiré les armes dangereuses des mains des criminels qui ont l’intention de causer des dommages importants.

“Nous devons rassurer les Londoniens que notre capitale reste l’une des villes mondiales les plus sûres au monde.

« Les chasses à l’homme et les enquêtes sur les arrestations continueront de localiser d’autres délinquants à haut risque.

“La réduction de la violence à Londres est un effort d’équipe entre la police et le public.”