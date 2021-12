Nouvelles de Londres: la ville est fermée alors que Bishopsgate et Threadneedle Street sont bouclés par la police | Royaume-Uni | Des nouvelles

À 13 h 16, la police de la ville de Londres a déclaré: « Il y a actuellement deux fermetures de routes et des cordons en place à deux endroits en raison de rapports faisant état d’un colis suspect ». On a conseillé aux gens de quitter Threadneedle Street et Bishopsgate jusqu’au croisement avec Fenchurch Street.

À 13 h 32, les agents ont confirmé que le colis n’était pas suspect.

Ils ont déclaré : « Le colis suspect a été confirmé comme non suspect.

« Toutes les routes ont maintenant rouvert et tous les cordons ont été levés.

« Merci pour votre patience. »

Le compte de réseau social de Traffic Jambuster a déclaré: «A10 Bishopsgate (EC2N/EC2M/EC2R) (toutes directions) à la jonction de Threadneedle Street – Road est fermée en raison d’une enquête policière. Utiliser un itinéraire alternatif. «

Les médias sociaux ont indiqué qu’il y avait une « menace à la bombe », les utilisateurs affirmant qu’on leur « avait dit de s’enfuir de la zone ».

Le compte Twitter @AJWestAuthor a déclaré : « La police a enfermé Bishopsgate. J’espère que tout se passera bien, quoi qu’il en soit.

« Éviter. Beaucoup de policiers.

Une personne a également été coincée à l’intérieur pendant l’alerte à la bombe.

Jake Elsley a déclaré: « Alerte à la bombe – je suis coincé à l’intérieur. »

Express.co.uk a contacté la police de la ville de Londres.