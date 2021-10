Nouvelles de Londres : le chaos alors que les végétaliens d’Animal Rebellion s’étendent au Home Office – la police sur les lieux | Royaume-Uni | Nouvelles

Les manifestants sont sur le point de déposer une banderole « exigeant que le monde se réveille et passe à un régime entièrement végétal ». escaladant les murs du ministère de l’Intérieur à Londres. Il a écrit : La police, les pompiers et les services d’ambulance sont tous sur les lieux.

« Les manifestants prévoient de laisser tomber une bannière » exigeant que le monde se réveille et passe à un régime entièrement végétal « .

M. Grant a ajouté dans un autre tweet: « Le groupe est Animal Rebellion.

« Les grimpeurs se sont déplacés au-dessus de l’entrée principale du ministère de l’Intérieur et ont l’intention de déposer une bannière. »

La correspondante politique de Sky News, Tamara Cohen, a également tweeté une photo de manifestants escaladant les murs du bâtiment de la capitale.

Elle a écrit : « Des scènes au ministère de l’Intérieur juste après 6 heures du matin alors que des manifestants pour les droits des animaux escaladaient les murs.

« Nous comprenons qu’ils viennent d’Animal Rebellion et avons dit à notre journaliste: » Avant la COP26, nous demandons – non, exigeant – que le monde se réveille et passe à un régime entièrement végétal « .

« Police sur place. »

Le diffuseur de Sky News, Kay Burley, a également publié une vidéo de manifestants escaladant les murs du bâtiment à Londres.

Elle a écrit : « Des manifestants pour les droits des animaux ont présenté leur protestation au ministère de l’Intérieur ce matin.

« Via mes brillants collègues Matt et Fergus et leurs iPhones.

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…