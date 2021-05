Nouvelles de Londres : les piétons devraient-ils être prioritaires par rapport aux automobilistes avec la nouvelle loi sur les feux de circulation ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Sadiq Khan “est un maire de la zone 1”, déclare le député conservateur

Transport for London (TfL), qui est dirigé par le maire de Londres, a annoncé le plan hier en disant qu’il rendra Londres plus «praticable» et aidera à lutter contre les niveaux croissants de pollution dans la capitale. Les 18 nouveaux signaux seront installés dans des zones telles que Bishopsgate, Smithfield, Richmond et Tower Hamlets. Cela signifie que les feux passeront au vert pour autoriser les voitures uniquement lorsque la circulation est détectée, ce qui est à l’opposé du fonctionnement habituel des feux de circulation.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à partager leur fureur face aux nouveaux plans.

Une personne a écrit sur Twitter : « Pourquoi changer le système actuel qui fonctionne parfaitement bien tel quel ?

“Les routes de Londres ont été ruinées par tous ces nouveaux programmes de gestion du trafic, les super autoroutes cyclables, etc.”

Un autre a ajouté: “C’est dingue!”

Les piétons devraient-ils être prioritaires par rapport aux automobilistes avec la nouvelle loi sur les feux de circulation ? (Image: GETTY)

Une troisième personne a également accepté en écrivant simplement: “Quelle idée terrible.”

Steve McNamara, le secrétaire général de l’Association des chauffeurs de taxi licenciés, a également critiqué le projet en avertissant que Londres était une ville qui “a besoin de se déplacer”.

Il a déclaré : « Londres est une ville active qui a besoin de se déplacer.

“Tout le trafic est du trafic de travail

“Si vous restreignez le sang vital d’une ville, vous obtenez un coronarien”,

Cependant, Nick Owen, responsable des performances réseau de TfL, a salué le programme pour aider les gens à «réduire le nombre de déplacements en voiture».

Il a déclaré : « Nous savons que la marche est un excellent moyen pour les gens d’effectuer des déplacements locaux, augmentant les niveaux d’activité tout en réduisant le nombre de trajets en voiture et la congestion et la pollution associées qu’ils peuvent provoquer.

«Nous sommes déterminés à faciliter la traversée de la route pour les gens et à donner aux gens l’espace dont ils ont besoin pour marcher en toute sécurité, et ces initiatives feront une différence en permettant à plus de gens d’accéder aux rues commerçantes, aux magasins et à d’autres entreprises locales dans un manière durable. »

TfL a annoncé le plan hier en disant qu’il rendrait Londres plus “accessible à pied” (Image: GETTY)

Le commissaire londonien à la marche et au cyclisme, Will Norman, a fait valoir que les feux de circulation visaient à prouver que la marche “améliore notre santé mentale et physique”.

Il a déclaré: «Nous savons que la sécurité est une préoccupation clé pour les personnes qui se promènent dans Londres, et donner la priorité aux piétons est un moyen puissant de les placer en premier et de faciliter la traversée des routes de Londres.

«En combinant cela avec la création d’un espace supplémentaire sur la chaussée et en veillant à ce que les travaux routiers soient effectués de manière à ne pas perturber les Londoniens, nous ferons de notre ville la plus praticable au monde et éliminerons les collisions dans nos rues.

Après avoir été réélu maire au début du mois, M. Khan a promis d’être “le maire le plus vert que Londres ait jamais eu”.

Les données de TfL indiquent que 31% des Londoniens se rendent désormais à pied au lieu de voyager en voiture (Image: GETTY)

Il a également souligné son engagement à « mettre l’environnement et le climat » au premier plan de ses politiques.

Les nouveaux plans interviennent après que M. Khan a déjà fait face à des réactions négatives contre son précédent plan Streetspace, qui visait à privilégier les piétons et les cyclistes par rapport aux automobilistes de la ville.

Un juge de la Haute Cour a statué que le plan discriminait les personnes âgées et handicapées qui peuvent avoir du mal à marcher ou à faire du vélo et qui ont donc besoin de taxis pour se déplacer.

Le chef de la police métropolitaine, Cressida Dick, a également été récemment critiqué pour le temps de réponse de la police devenant plus lent face aux crimes graves.

Les nouveaux plans interviennent après que M. Khan ait déjà fait face à un contrecoup par rapport à son précédent plan Streetspace (Image: GETTY)

Elle a répondu que les quartiers à faible trafic étaient la raison des délais de réponse de la police retardés, car il était plus difficile pour ses agents «frustrés» de «traverser les rues».

Pendant ce temps, des données récentes de TfL indiquent que 31% des Londoniens se rendent désormais à pied au lieu de voyager en voiture ou en transports en commun.

Les données ont ajouté que 57% des personnes interrogées ont également déclaré qu’elles préféraient faire des promenades pour faire de l’exercice ou simplement marcher plus longtemps qu’auparavant.

Un porte-parole a déclaré: «Les nouveaux feux de signalisation permettront en outre aux gens de se déplacer dans la capitale de cette façon.»