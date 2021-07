Nouvelles de Londres: Sadiq Khan s’apprête à défier Boris -Les Londoniens seront obligés de porter des masques | Politique | Nouvelles

Cet après-midi, Boris Johnson présentera ses plans pour l’étape 4 de sa feuille de route hors verrouillage. Il devrait confirmer que la plupart des restrictions légales, y compris le port obligatoire de masques faciaux dans les espaces publics intérieurs, seront supprimées à partir du 19 juillet.

L’annonce sera faite lors d’une conférence de presse télévisée sur les coronavirus alors que le Premier ministre exposera les conclusions de l’examen du gouvernement sur la distanciation sociale.

Alors que l’Angleterre verra probablement la fin des masques faciaux dans les espaces publics dans seulement quinze jours, le maire de Londres devrait rester têtu sur la question pour les Londoniens.

En tant que président de Transport for London, le politicien travailliste a le droit d’imposer les règles et les règlements pour les déplacements sur le réseau de métro et de bus de Londres.

Il pourrait toujours insister pour imposer des masques faciaux à la capitale lors de l’utilisation du service pour les mois à venir.

Un porte-parole du maire a déclaré: “Il est important que nous continuions à suivre la science dans la mesure où elle limite la transmission dans les transports et dans les espaces intérieurs très fréquentés.

“Les preuves montrent que le port de masques faciaux donne à de nombreux Londoniens l’assurance qu’ils peuvent voyager en toute sécurité dans les transports publics.

“Les gens confiants de pouvoir voyager dans nos métros, bus et trains au fur et à mesure qu’ils sont de plus en plus occupés seront un élément essentiel pour encourager davantage de personnes à se rendre dans le centre de Londres à mesure que les restrictions sont levées davantage, et c’est quelque chose que nous continuerons d’examiner de près.”

Les sondages montrent qu’une majorité de Londoniens disent qu’ils seraient mal à l’aise d’utiliser le tube si les masques faciaux ne sont pas nécessaires.

Une enquête réalisée le mois dernier par Transport Focus et London TravelWatch a révélé que 62% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les transports publics à moins que les passagers ne soient obligés de porter des couvre-visages.

Emma Gibson, directrice de London Travelwatch, a déclaré : “Près des deux tiers des gens disent qu’ils n’utiliseront pas les transports en commun à Londres à moins que les gens ne portent des couvre-visages.

Avec 86% de la population ayant eu au moins un coup Covid et 63,8% en ayant un second, les ministres veulent supprimer les restrictions légales et faire davantage porter la responsabilité individuelle.

À l’avenir, il appartiendra aux Britanniques d’évaluer le risque pour eux-mêmes et de prendre une décision personnelle quant à savoir s’ils doivent toujours porter un masque facial.

Les scientifiques ont exprimé leur malaise face au plan, beaucoup affirmant qu’il était trop tôt pour retirer les couvre-visages.

Adam Finn, membre du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination qui conseille le gouvernement sur sa politique en matière de vaccins, a admis hier qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter de porter son masque.

S’adressant dimanche à Trevor Phillips de Sky News, le professeur Finn a déclaré: “Eh bien, sur le plan personnel, je continuerai certainement à porter un masque si j’ai des symptômes ou si je suis dans un espace clos avec beaucoup d’autres personnes pour une période prolongée, indéfiniment en fait, parce que j’ai appris qu’en faisant cela, je peux réduire le risque de transmission.

“En tant que pédiatres, nous apprenons que nous pouvons éviter des problèmes massifs avec les enfants qui tombent malades en hiver en prenant ce genre de mesures, nous n’avons certainement pas vu l’épidémie de virus respiratoires l’hiver dernier que nous avons vue chaque année tout au long de ma carrière.

« En fait, je le comprends maintenant tout à fait alors que je ne le comprenais pas auparavant lorsque j’ai vu des Asiatiques dans le tube porter des masques à l’ère pré-pandémique, donc je pense que le port de masques est évidemment quelque chose d’extrêmement précieux à faire dans certaines circonstances.

“Cela ne signifie pas que je porterai un masque tout le temps, mais cela signifie que je le porterai de temps en temps.”