Nouvelles de Londres Sadiq Khan s’en prend à Keir Starmer : « Vos projets fiscaux déclencheront l’exode » | Royaume-Uni | Nouvelles

Sadiq Khan « met Londres à genoux », déclare l’appelant de LBC

Le maire travailliste de Londres a également averti le Premier ministre que ses plans pour « mettre à niveau » le pays ne pourraient pas se faire « aux dépens » de Londres et du Sud-Est. M. Khan a ajouté qu’il souhaitait voir plus de statues de femmes, de Noirs et de personnes handicapées à Londres pour refléter la nature multiculturelle du Royaume-Uni.

Les hauts responsables travaillistes parlent de plus en plus d’une nouvelle taxe sur les actifs, ou impôt sur la fortune, comme moyen de forcer les riches à payer plus pour financer les services publics.

Le leader travailliste Sir Keir a déclaré en septembre qu’il soutiendrait « un impôt sur la fortune, au sens le plus large du terme » sur les « propriétés, dividendes, actions, actions » des gens pour financer les soins sociaux.

Cependant, M. Khan a mis en garde contre les « conséquences imprévues » de l’imposition d’une telle taxe sur des personnes qui pourraient être « riches en actions, mais pauvres en liquidités ».

Il a ajouté: « Je suis tout à fait conscient du fait que ce n’est pas moi qui crée la richesse et la prospérité dans notre ville, ce sont les petites entreprises, celles qui sont des innovateurs, celles qui sont les PDG de grandes entreprises. »

Sadiq Khan a critiqué les propositions fiscales de Sir Keir (Image: .)

Le maire dit que Michael Gove comprend mieux Londres (Image: .)

Inquiet que beaucoup quittent Londres pour d’autres villes britanniques ou à l’étranger, le maire a déclaré : « Je ne suis pas en compétition contre Manchester, Liverpool, Édimbourg et Glasgow. Je suis en compétition contre Paris, Singapour, New York, Hong Kong. Ce que je ne fais pas. Ce que je veux, c’est un vol au départ de Londres vers ces concurrents mondiaux. »

Depuis le Brexit, plusieurs sociétés multinationales ont quitté Londres pour Paris, Francfort et Dublin, avec seulement une poignée restant ou venant dans l’autre sens.

S’assurant que le message parvienne au trésor, M. Khan a déclaré: « C’est pourquoi il est si important pour notre chancelier en ce moment, Rishi Sunak, de battre pour notre ville. Il doit comprendre que nous avons besoin d’équivalence pour s’assurer que nous n’avons pas vol vers Dublin, Paris, Madrid, ailleurs en Europe, Francfort. »

Londres est aux prises avec des grèves dans le métro (Image: .)

Des appels ont été lancés pour que M. Khan démissionne suite à des grèves dans le métro (Image: .)

Soulignant que Londres a contribué à hauteur de 40 milliards de livres sterling à l’économie britannique, il a déclaré: « Le point que j’ai fait valoir au Premier ministre était que le moyen de rendre notre pays plus égalitaire n’est pas d’appauvrir Londres. Monter un niveau ne devrait pas signifier ralentir Londres. »

Le maire a ajouté: « Michael Gove, qui représente le Surrey, comprend la contribution apportée par Londres et le Sud-Est. Il comprend que ses électeurs viennent à Londres tous les jours, travaillent d’arrache-pied pour contribuer à l’économie nationale à travers Londres. «

Une guerre des mots Nord-Sud a défrayé la chronique lorsque le Premier ministre a annoncé des modifications à la ligne HS2 proposée reliant Birmingham et Leeds.

La semaine dernière, le Premier ministre a été accusé d’avoir «trahi» le Nord en annulant des projets phares visant à améliorer la liaison ferroviaire.

Londres prospère grâce aux petites entreprises (Image: .)

Londres a ses propres problèmes ferroviaires.

À la lumière de la récente action revendicative du métro de Londres par le biais de son syndicat le RMT, M. Khan reconnaît que le financement des transports publics est essentiel.

Le maire est actuellement en pourparlers avec le gouvernement au sujet d’un plan financier de 1,7 milliard de livres sterling pour Transport for London (TfL) au cours des deux prochaines années.

La pandémie de Covid-19 ayant déjà joué un rôle dans la dégradation de l’économie londonienne, M. Khan cherche également à faire adopter de nouvelles lois pour rendre les masques obligatoires dans les transports publics.

La police britannique des transports a perdu le pouvoir d’infliger des amendes aux personnes qui ne portaient pas de masques en juillet dernier, lorsque la plupart des restrictions de verrouillage ont été levées en Angleterre

Le maire a déclaré: « Nous essayons de persuader Grant Shapps de nous permettre d’adopter un règlement, ce qui signifierait que nous pouvons l’introduire… comme s’il y avait un règlement interdisant de boire dans le métro. Nous pensons que c’est important. «

Des craintes ont été partagées que les grandes entreprises quittent Londres (Image: .)

En septembre, le maire de Londres, interrogé, a refusé à trois reprises de dire s’il soutenait le changement proposé par Sir Keir Starmer à la règle de leadership du Labour.

Lors d’une interview à Radio 4, il a déclaré: « Je dois être franc – en tant que maire de Londres, les règles internes du parti travailliste ne sont pas une priorité pour moi. »

Il a ajouté: « Ce n’est pas dans mon esprit. Ce qui me préoccupe, c’est de relever le double défi de la pollution de l’air et du changement climatique et de réaliser les progrès réalisés dans notre ville et notre pays. «