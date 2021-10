Nouvelles de Londres : un agresseur sexuel en série cible sept femmes en un mois après leur avoir rattrapé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

À chaque fois, le suspect a fait du vélo derrière la victime et s’est exposé ou a commis une agression sexuelle. La série d’expositions indécentes s’est produite entre le 30 août et le 29 septembre et a principalement eu lieu dans le quartier de Tower Hamlets, dans l’est de Londres.

La série d’attaques a incité la police du Met à publier des images de vidéosurveillance d’un homme à qui elle souhaite parler en rapport avec l’incident.

Partageant une image granuleuse de l’homme, le compte Twitter de la police de Tower Hamlets a écrit : « Nous enquêtons sur une série d’attentats à la pudeur et d’agressions sexuelles à Tower Hamlets et devons retrouver l’homme sur cette image.

“Si vous pouvez aider, veuillez appeler le 101 ou tweeter @MetCC et citer CAD286/29SEP21.”

La police a signalé qu’à quatre reprises, le suspect masculin se serait également masturbé.

Et l’attaque présumée la plus récente a eu lieu le 28 septembre à 23h40 sur Burdett Road.

Le suspect a été vu portant un sweat à capuche zippé noir, un jogging gris avec une épaisse bande noire de la hanche au genou.

Il aurait également pu avoir un cadenas de vélo autour du cou et une casquette de baseball à carreaux.

La police a déclaré que le suspect était également connu pour porter un masque lorsqu’il commettait les infractions.

Le vélo sur lequel il a été repéré est décrit comme noir et argent.

À la suite des agressions, la police a multiplié les patrouilles dans la région et exhorte toute personne disposant d’informations à se manifester.

Si vous reconnaissez l’homme sur cette image, vous pouvez appeler la police au 101 ou tweeter @MetCC et citer CAD286/29SEP21.

Vous pouvez également signaler un crime de manière anonyme via Crimestoppers au 0800 555 111.