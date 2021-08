in

Et un joggeur a affirmé que le même individu l’avait également poursuivi et lui avait lancé des seringues remplies de liquide sombre. Les détectives ont ouvert une enquête après l’arrestation d’un homme soupçonné de contamination de marchandises dans l’intention de causer du tort ou de l’anxiété au public à Hammersmith et Fulham.

La police a été appelée vers 19 h 35 hier soir (mercredi) pour signaler qu’un homme aurait crié des injures aux gens dans la rue.

L’homme de 37 ans serait entré dans trois supermarchés tous situés à Fulham Palace Road, SW6 – un Little Waitrose, un Sainsbury’s Local et un Tesco Express.

Il a été arrêté sur les lieux et a été emmené dans un poste de police du centre de Londres où il reste en garde à vue.

Les trois supermarchés sont actuellement fermés et les scènes de crime restent en place.

S’adressant à MailOnline, Tom Harrington, 38 ans, a déclaré qu’un homme avait scandé «run fat boy run» juste après 19 heures hier soir à Hammersmith.

L’analyste des médias, M. Harrington, a déclaré que l’homme avait ensuite produit un cylindre en métal contenant environ 30 seringues.

Le surintendant en chef détective Owain Richards, en charge de la police à Hammersmith et Fulham, a déclaré : « Je reconnais l’inquiétude du public autour de cet incident. Des enquêtes sont en cours pour comprendre quels articles ont été contaminés, mais nous savons maintenant que cela comprend des articles alimentaires et non alimentaires.

« Des enquêtes sont également en cours pour identifier avec quoi les articles ont été contaminés et cela fait l’objet d’un examen médico-légal plus approfondi.

“Nous demanderions aux gens de ne pas spéculer tant que nous n’aurons pas ces résultats.”

M. Richards a souligné que rien ne suggérait actuellement que le suspect travaillait au sein d’un groupe – mais il a souligné que les détectives gardaient l’esprit ouvert sur le motif.

Il a ajouté : « Je voudrais rassurer les membres du public que le Met travaille en étroite collaboration avec nos partenaires de Hammersmith et Fulham Council, ainsi qu’avec d’autres autorités, alors que nous poursuivons toutes les pistes d’enquête.

«Il s’agit d’une réponse multi-agences et nous travaillons également avec les succursales de supermarchés qui ont été touchées.

“Nous n’avons pas eu d’autres rapports sur le type d’incidents portés à notre attention et nous continuons à travailler pour établir la chronologie des mouvements de cet homme et les circonstances plus larges de ces événements.”

Un porte-parole du Hammersmith & Fulham Council a déclaré : « Il s’agit d’un incident inquiétant et nous travaillons avec la police métropolitaine et Public Health England pour examiner tout risque pour le public ou le personnel des supermarchés. Actuellement, ces risques sont considérés comme faibles.

“Nous avons demandé aux trois détaillants de jeter les articles dans leurs magasins et d’entreprendre un nettoyage en profondeur de leurs locaux par mesure de précaution supplémentaire.”

Alors que la police s’efforce d’établir tous les faits, il a été recommandé que, par mesure de précaution, les membres du public devraient jeter tous les articles achetés dans ces trois supermarchés dans la soirée du mercredi 25 août.

Quiconque trouve un objet étranger dans un article acheté dans l’un des supermarchés concernés est prié de le conserver, avec l’emballage, et d’appeler la police via 101 en citant la référence Cad 6341/25AUG.

Il est conseillé à toute personne ayant des problèmes de santé d’appeler son médecin généraliste, tandis que les préoccupations ou les questions pour le conseil doivent être adressées à l’équipe de santé environnementale de Hammersmith et Fulham via foodandsafety@lbhf.gov.uk