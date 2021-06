Nouvelles de Londres : Un homme dans un « état grave » après avoir été poignardé à Islington | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police a été appelée à Hornsey Road, à 15 h 56 aujourd’hui, et le London Ambulance Service et l’Air Ambulance de Londres étaient également présents. La victime a été retrouvée avec des coups de couteau et est dans un état grave à l’hôpital.

Une scène de crime est en place et trois hommes ont été arrêtés, avec des enquêtes en cours.

MyLondon a rapporté que les médecins légistes avaient saisi une adresse à proximité et retiré des vêtements pour un examen plus approfondi, avant de quitter les lieux.

Des images de la scène montrent également que la victime reçoit une RCR par les ambulanciers paramédicaux.

Un porte-parole du London Ambulance Service a déclaré: «Nous avons été appelés aujourd’hui (9 juin) à 15h57 pour un incident à Newington Barrow Way, N17.

«Nous avons envoyé un certain nombre de ressources, notamment une ambulance, un infirmier dans une voiture d’intervention, un ambulancier paramédical avancé et un agent d’intervention en cas d’incident.

“Nous avons également envoyé l’Air Ambulance de Londres.

“Nous avons traité un homme sur les lieux avant de l’emmener en priorité dans un centre de traumatologie majeur.”

“Un homme de 19 ans est décédé à la suite de l’incident de #Hornsey Rise Gardens # N19 à 16h25 le 8 juin.”

Les attaques sont les dernières d’une série d’incidents violents à Londres.

Toujours à Islington, le marchand de fleurs Tony Eastlake, 55 ans, a été poignardé à mort au début du mois.

Un homme de 20 ans a ensuite été arrêté et accusé de son meurtre.

Un homme d’une vingtaine d’années a été abattu à quelques kilomètres de là à Turnpike Lane aux premières heures de vendredi matin, avec des enquêtes en cours.

Et la militante de Black Lives Matter Sasha Johnson reste à l’hôpital dans un état critique après avoir reçu une balle dans la tête lors d’une fête à Peckham dans le sud de Londres le mois dernier.

S’exprimant le mois dernier peu après sa réélection, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, s’est engagé à faire de sa priorité de lutter contre les crimes violents dans la capitale.

Il a déclaré : « Il y a beaucoup trop de familles en deuil dans notre ville qui ont inutilement perdu des êtres chers à cause de la violence.

« Alors que j’entame mon deuxième mandat en tant que maire, je suis absolument déterminé à faire reculer les crimes violents dans notre ville.

“Cela signifie que nous devons nous concentrer sans relâche sur la lutte contre la criminalité en soutenant nos policiers qui travaillent dur pour assurer la sécurité de notre ville, ainsi que sur les causes complexes de la criminalité, comme la pauvreté, les inégalités et le manque d’opportunités pour les jeunes Londoniens.”