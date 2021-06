Nouvelles de l’Organisation mondiale de la santé : Furie contre le projet d’interdire l’alcool aux femmes en âge de procréer | Royaume-Uni | Nouvelles

Son dernier Plan d’action mondial sur l’alcool explique comment les pays devraient accorder une « attention appropriée » à la prévention de la consommation d’alcool chez les enfants, les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer. L’Office for National Statistics (ONS) du Royaume-Uni indique que les femmes âgées de 15 à 45 ans entrent dans cette catégorie.

Un projet de plan de l’OMS a alarmé l’industrie des boissons qui a rapidement condamné l’avis.

Dans ce document, des experts de la santé ont mis en garde contre la liste des conditions associées à la consommation fréquente d’alcool.

Ils ont déclaré qu’une mauvaise santé mentale, la violence, une réduction de la productivité, des relations tendues et des maladies étaient tous liés à de mauvaises habitudes de consommation d’alcool.

Les bébés qui se développent dans le ventre de mères qui consomment de l’alcool courent un risque plus élevé de croissance lente, de problèmes d’apprentissage et de comportement et de traits faciaux distincts.

Le rapport ajoute : « L’une des manifestations les plus dramatiques des dommages causés aux personnes autres que les buveurs est l’exposition prénatale à l’alcool et le développement de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.

Les experts ont suggéré que les effets nocifs de l’alcool sur les femmes pourraient être rendus publics par le biais d’une « journée/semaine mondiale sans alcool ».

Il a ajouté : “Une attention appropriée devrait être accordée à la prévention de l’initiation à la consommation d’alcool chez les enfants et les adolescents, la prévention de la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer, et la protection des personnes contre les pressions à boire.”

Cependant, les chiffres de l’industrie ont critiqué les propositions.

Lambert a déclaré: “Nous sommes extrêmement préoccupés par l’appel de l’OMS aux pays à empêcher la consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréer dans leur dernier plan d’action.

“En plus d’être sexiste et paternaliste, et potentiellement de restreindre les libertés de la plupart des femmes, cela dépasse largement leurs attributions et n’est pas enraciné dans la science.

“Il est faux de semer la peur de cette manière irresponsable et d’associer les risques liés à l’alcool des femmes à ceux des enfants et des femmes enceintes.”

Le projet de plan d’action de l’OMS couvre les années 2022 à 2030.

Christopher Snowdon, responsable de l’économie du mode de vie à l’Institute of Economic Affairs, a qualifié le conseil d’« idiotie ».

Il a déclaré: “C’est une idiotie classique de l’Organisation mondiale de la santé.

“Non content de laisser tomber à plusieurs reprises la balle sur Covid-19 et de décerner des récompenses aux politiciens pour avoir interdit le vapotage, il pense maintenant que la plupart des femmes du monde devraient s’abstenir de boire de l’alcool.

“L’idée qu’il est dangereux pour les femmes en âge de procréer de boire de l’alcool est non scientifique et absurde.

“De plus, ce n’est pas l’affaire de l’OMS.”