Nouvelles de l’UE: Bloc s’apprête à travailler avec l’administration Biden sur les liens de défense – rapport | Monde | Nouvelles

L’administration Biden coopérera avec l’UE pour créer un accord qui doit être signé avant le prochain sommet UE-États-Unis à Bruxelles le 15 juin, selon POLITICO. L’accord potentiel apparaît dans le projet de conclusions consulté par le média.

Dans le cadre de l’accord, Washington travaillerait en étroite collaboration avec l’Agence européenne de défense (AED).

L’administration Biden participerait également au plan de l’organisme visant à accroître le développement des capacités et la recherche de l’UE.

Pendant ce temps, il est apparu que Boris Johnson créera une nouvelle “Charte de l’Atlantique” avec le président américain Joe Biden qui engagera le Royaume-Uni et les États-Unis à diriger la reprise mondiale après la crise des coronavirus.

Les deux dirigeants devraient discuter d’un engagement ensemble lors d’une réunion privée à Cornwall.

Le sommet les verra se mettre d’accord sur un plan d’action pour stimuler la vaccination dans le monde et relancer l’économie mondiale.

Leur accord historique est conçu pour reprendre la première charte de l’Atlantique signée par Winston Churchill et Franklin Roosevelt en tant que plan de redressement après la Seconde Guerre mondiale.

Avant sa première rencontre avec M. Biden, le Premier ministre a déclaré hier soir: «Alors que Churchill et Roosevelt ont été confrontés à la question de savoir comment aider le monde à se remettre d’une guerre dévastatrice, nous devons aujourd’hui compter avec un défi très différent mais non moins intimidant. – comment mieux reconstruire après la pandémie de Coronavirus.

« Et ce faisant, la coopération entre le Royaume-Uni et les États-Unis, les partenaires les plus proches et les plus grands alliés, sera cruciale pour l’avenir de la stabilité et de la prospérité du monde.

«Les accords que le président Biden et moi allons conclure aujourd’hui, enracinés dans nos valeurs et nos perspectives communes, constitueront le fondement d’une reprise mondiale durable.

« Il y a quatre-vingts ans, le président américain et le Premier ministre britannique se tenaient ensemble en promettant un avenir meilleur. Aujourd’hui, nous faisons la même chose.

M. Johnson et M. Biden devraient se voir face à face aujourd’hui avant le sommet du G7 des dirigeants mondiaux qui débutera vendredi à Carbis Bay, dans les Cornouailles.

Le HMS Prince of Wales, l’un des deux porte-avions de la Marine et le plus gros navire de guerre construit dans un chantier naval britannique, accueillera les deux dirigeants pour leur sommet.

Le Premier ministre et le président Biden examineront aujourd’hui des documents historiques des pourparlers en temps de guerre des archives Churchill à Cambridge.

