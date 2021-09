Nouvelles de l’UE : Bloc va être touché par une hausse des prix du gaz de 60 pour cent – “Aucun signe de ralentissement” | Politique | Nouvelles

Les factures d’énergie des ménages britanniques augmenteront de 139 £

Les ménages européens sont confrontés à des factures d’énergie beaucoup plus élevées en hiver en raison d’une flambée mondiale des prix de gros de l’électricité et du gaz et les groupes de consommateurs ont averti que les plus vulnérables de la région pourraient être touchés par la précarité énergétique. Javier Blas de Bloomberg a averti qu’il n’y avait également aucun signe de ralentissement de la hausse des prix.

Il a tweeté : « MARCHÉ DU GAZ : je ne veux alarmer personne, mais les prix du gaz en Europe ont augmenté ce matin de > 7 % pour atteindre un nouveau record historique, portant leur augmentation depuis le 1er août à environ 60 %.

« Le rallye ne montre aucun signe de ralentissement.

“Les stocks de gaz sont saisonnièrement très, très bas. Et l’hiver approche.”

Les entreprises énergétiques paient un prix de gros pour acheter du gaz et de l’électricité, qu’elles revendent ensuite aux consommateurs. Comme sur tout marché, cela peut monter ou descendre, en fonction de l’offre et de la demande.

Les prix augmentent généralement en réponse à une demande accrue de chauffage et aux personnes qui allument les lumières plus tôt en hiver, tandis que ceux de la période estivale sont généralement plus bas.

Mais les prix ont grimpé en flèche en raison des faibles stocks de stockage de gaz, des prix élevés du carbone dans l’Union européenne, des faibles livraisons de pétroliers de gaz naturel liquéfié en raison d’une demande plus élevée en provenance d’Asie, d’un approvisionnement en gaz de Russie moins important que d’habitude, d’une faible production d’énergie renouvelable et des pannes de gaz et de maintenance nucléaire.

Les prix de référence du gaz européen au hub néerlandais de TTF ont augmenté de plus de 250 % depuis janvier, tandis que les contrats d’électricité de référence allemands et français ont tous deux doublé.

Certains gouvernements ont annoncé des mesures pour tenter d’alléger le fardeau hivernal des ménages.

“La législation de l’UE permet aux États membres d’appliquer des garanties, telles que des interventions publiques dans la fixation des prix de la fourniture d’électricité aux clients domestiques pauvres en énergie ou vulnérables, sous certaines conditions”, a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Le gouvernement français prévoit de verser un paiement unique de 100 euros aux 5,8 millions de foyers qui reçoivent des bons d’énergie pour aider à alléger le coût de la hausse des factures d’énergie, a annoncé mercredi le bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre Jean Castex annoncera jeudi que les ménages touchés recevront automatiquement le paiement en décembre, a-t-il indiqué.

En Espagne, le gouvernement a adopté mardi des mesures d’urgence pour réduire les factures d’énergie en redirigeant des milliards d’euros de bénéfices extraordinaires des sociétés énergétiques vers les consommateurs et en plafonnant les augmentations des prix du gaz.

Le gouvernement prévoit de canaliser quelque 2,6 milliards d’euros des entreprises vers les consommateurs au cours des six prochains mois.

La Grèce offrira des subventions à la majorité de ses ménages d’ici la fin de l’année pour rendre les coûts de l’énergie plus abordables, a déclaré mardi un responsable gouvernemental.

L’Italie envisage de revoir la façon dont les factures d’électricité sont calculées dans le but de réduire les prix, ont indiqué mardi deux sources, les prix de l’électricité au détail devant augmenter de 40 % au cours du prochain trimestre.

En Allemagne, les prix de l’énergie sont débattus à l’approche des élections du 26 septembre.

Un démarrage rapide du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne pourrait aider à équilibrer les prix élevés du gaz en Europe, a déclaré un porte-parole du Kremlin russe.

Gazprom a terminé la construction, mais ne commencera pas à pomper du gaz vers l’Europe avant l’approbation d’un régulateur allemand et des livraisons commerciales ne sont pas attendues à court terme.

Le pipeline a été fortement critiqué et des tentatives de s’y opposer ont été faites dans toute l’UE, mais Angela Merkel a reçu le soutien des tribunaux pour aller de l’avant avec l’accord.

La Grande-Bretagne a introduit un plafonnement des prix sur les tarifs de l’énergie les plus largement utilisés en 2019 afin de mettre fin à ce que l’ancienne Première ministre Theresa May a appelé la tarification “d’arnaque”.

Cependant, le régulateur britannique de l’énergie Ofgem a relevé le plafond des tarifs les plus largement utilisés de 12 à 13 % par rapport à octobre, après l’avoir relevé en avril en raison des coûts de gros élevés.

Ofgem affirme que sans cette augmentation du plafond, les entreprises ne seraient pas en mesure de continuer à fournir de l’énergie à leurs clients et de remplir leurs obligations plus larges.