Nouvelles de l’UE: Bruxelles a honte du stratagème de prise de pouvoir VDL malgré les échecs de Covid «à couper le souffle» | Politique | Nouvelles

Von der Leyen dit que le monde est “ plein de contradictions et de conflits ”

La présidente de la Commission européenne a échoué “lamentablement” avec sa stratégie de vaccination dans le but de gagner plus de pouvoir et de donner à l’UE une place plus stratégique dans le monde, a déclaré le professeur Chris Bickerton. Le conférencier de l’Université de Cambridge, qui se concentre sur les relations internationales, la politique comparée et l’Europe, a déclaré que l’échec de l’UE à s’assurer que le bloc était préparé pour le déploiement des vaccins COVID-19 était “époustouflant”.

Dans le New York Times, il a fustigé: «Pour les partisans de l’UE, l’échec a été exceptionnel.

«Beaucoup, comme la commissaire à la santé du bloc, Stella Kyriakides, blâment AstraZeneca, la société anglo-suédoise dont le coup a été bloqué par des problèmes d’approvisionnement.

“Mais la vérité est très différente: l’UE, de l’agriculture à sa monnaie unique, ne se spécialise pas dans la réussite des politiques.

«En fait, un certain type d’échec est ancré dans son ADN institutionnel.

“La débâcle des vaccins n’est que l’exemple le plus récent et le plus dévastateur.”

Nouvelles de l’UE: Ursula von der Leyen a échoué “ lamentablement ” à l’achat de vaccins, déclare le professeur Bickerton (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE: Von der Leyen s’est excusée pour ses erreurs dans les achats de vaccins Covid (Image: GETTY)

Le professeur Bickerton a fait valoir qu’une partie de la décision de centraliser les achats de vaccins était de garantir à la Commission davantage de pouvoirs.

L’autre raison, a-t-il affirmé, était l’illusion qu’une stratégie de vaccination conjointe réussie placerait l’UE sur un piédestal plus élevé aux yeux du monde.

Mais Bruxelles a échoué dans les deux.

Il a poursuivi: «Un objectif, clairement, était d’accroître le pouvoir des institutions de l’UE – notamment la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen.

“En centralisant l’approvisionnement en vaccins entre ses mains, il a cherché un plus grand contrôle sur la politique de santé du bloc. De tels transferts de responsabilité sont rarement inversés, même si les politiques elles-mêmes sont un échec.

«Une stratégie vaccinale centralisée donnerait également du sens à une UE qui lutte pour trouver sa place dans un environnement géopolitique difficile, démontrant ainsi la capacité du bloc à s’unir.

“Pourtant, cette tentative a constitué une énorme expérience institutionnelle menée au milieu d’une crise sanitaire mondiale. C’était un pari incroyablement imprudent qui n’a pas abouti.”

L’année dernière, les pays d’Europe ont accepté de céder le pouvoir à l’UE de négocier l’achat de vaccins en leur nom.

Le bloc l’a vendu comme un moyen pour les États membres d’économiser de l’argent sur les doses et d’éviter d’être contraints à la concurrence les uns avec les autres.

Doses de vaccin contre le coronavirus administrées dans le monde à partir du 18 mai (Image: EXPRESS)

À l’époque, le Royaume-Uni avait choisi de ne pas participer au programme, à la grande consternation de nombreux restes comme le leader travailliste Sir Keir Starmer qui souhaitait rester à l’Agence européenne des médicaments.

Le secrétaire aux affaires d’alors, Alok Sharma, a décidé de ne pas rejoindre le programme de vaccination en raison de «retards coûteux».

Une source gouvernementale a déclaré au Daily Telegraph: “Les conditions ne nous convenaient tout simplement pas. Le plan de l’UE ne permettrait pas au Royaume-Uni de faire autre chose qu’il ne l’est actuellement.”

L’UE a commencé à menacer les approvisionnements en vaccins du Royaume-Uni après s’être plaint que le pays avait un avantage injuste dans les contrats qu’elle avait signés avec les fabricants de vaccins.

Fin mars, le bloc a attiré l’attention sur les 10,9 millions de vaccins qu’il avait exportés au Royaume-Uni depuis février et a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun vaccin ayant été dans l’autre sens.

L’UE a mis fin aux menaces à la condition qu’une plus grande transparence de la part du Royaume-Uni et d’autres pays sur le nombre de doses qu’ils ont exportées soit affichée, exhortant également AstraZeneca à tenir ses promesses.

Alors que seulement 14 millions de doses ont été délivrées aux États membres en janvier, 28 millions en février et 60 millions en mars, les responsables ont déclaré que 105 millions étaient arrivés entre les mains des travailleurs de la santé en avril.

Au total, la Commission espère obtenir environ 125 millions de doses ce mois-ci et 200 millions en juin.

Cela mettrait le bloc sur la bonne voie pour avoir une capacité annuelle de quatre milliards de doses par an.